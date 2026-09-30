Ein Deutscher qualifiziert sich für die Weltmeisterschaft: Der Summoners War Europe Cup 2026

Wer im Jahr 2026 deutsche Gaming-Events besucht, merkt schnell: Mobile-Games mögen in der öffentlichen Wahrnehmung nicht immer den besten Ruf haben – doch in der Praxis haben sie eine breite Fanbasis, da den Publishern die Community am Herzen liegt.

Die Diskrepanz zwischen Image und Realität war selten so deutlich – und so spannend – wie aktuell. Das diesjährige PUBG Mobile-Turnier auf der Gamescom konnte beispielsweise über 12 Millionen Aufrufe weltweit generieren und auch HoYoverse bemüht sich mit der HoYoFair, dem HoYoverse-Café und Offline-Events zu Honkai: Star Rail, seine Fans vor Ort zusammenzubringen.

Wir freuten uns daher besonders über die Einladung von Com2uS zum zehnjährigen Jubiläum seines globalen Turniers des Mobile-Hits Summoners War in Hamburg. Im Hyperion Hamburg durften wir die Stimmung aufsaugen und nervenaufreibende, rundenbasierte 4‑vs.-4‑Kämpfe beobachten – teilweise bis zum letzten HP.

Für uns besonders spannend: Ein Deutscher – P4FFIX – qualifizierte sich für die World Finals, die im November in Seoul stattfinden werden. Fan-Favorit OBABO aus Schweden belegte mit den wohl härtesten Kämpfen des Turniers den zweiten Platz, während MALIGNANT aus Frankreich ihn in einem packenden Finale besiegen konnte und so den großen Preis von 10.000 USD mit nach Hause nahm.

Er war nach seinem Erfolg noch sichtlich überwältigt: Es fühle sich nach wie vor ungewöhnlich an, sich nun Europameister nennen zu dürfen, so der Franzose. Auch die Atmosphäre im Xperion habe er als großartig empfunden, teilweise habe er die Fans sogar durch sein Headset hören können.

Der SWC2026 geht mit dem Amerika Cup am 11. Oktober in Toronto, Kanada, weiter, gefolgt vom Asien-Pazifik-Cup am 17. Oktober in Bangkok, Thailand. Am 14. November wird in Seoul bei den World Finals der Sieger des 10. Summoners War Championships gekrönt. Hier geht es nicht nur um den Weltmeistertitel, sondern auch um einen Hauptpreis von 100.000 USD.

Wer nicht live vor Ort ist, kann das Esports-Ereignis auch auf YouTube miterleben. Weitere Details zum Turnier gibt es auf der offiziellen SWC2026-Seite. Das rundenbasierte MMO-Strategiespiel Summoners War: Sky Arena ist für Mobilgeräte erhältlich.

Final-Match:

Livestream:

Transparenz: Die Reise und der Aufenthalt beim Summoners War Cup 2026 in Hamburg wurden dem Autor gesponsert. Bildmaterial: Com2uS