Das war … Kalenderwoche 16/2026

Gerüchte zur PlayStation 6, ein Überraschungshit sowie eine kleine Stichelei von Nintendo haben uns in dieser Woche beschäftigt. Neben den weiteren Videos der Woche haben wir zum Schluss auch noch drei neue Reviews für euch im Angebot. Nichts verpassen – Wochenrückblick lesen!

Für Aufsehen sorgte ein aktuelles Gerücht zur PlayStation 6. So soll die Konsole zu den beiden Vorgängergenerationen abwärtskompatibel sein. Dasselbe soll sogar für den PS6-Handheld gelten. Dieser ist freilich ebenfalls noch nicht offiziell.

Bisher unter dem Radar flog OPUS: Prism Peak (Switch, Switch 2, PC), aber das hat sich mit der Veröffentlichung und ersten Reviews schlagartig geändert. Denn die bisherigen Kritiken sehen den Titel als den stärksten im Jahr 2026.

Eine kleine Stichelei hat sich Nintendo erlaubt. In E-Mails hat man nämlich auf ungespielte Spiele im Backlog hingewiesen. Ob das nun witzig, aufdringlich oder ein gelungener Service ist – zumindest hat es für Aufsehen gesorgt.

Das neu enthüllte Corsair Cove (PC) des deutschen Entwicklers Limbic Entertainment verbindet Städteaufbau mit Piratensetting. Bei Kickstarter richtig abgeräumt hat Temtem: Pioneers (PC), die Marke hat also noch viele Fans. Im September erscheint zudem Trails in the Sky 2nd Chapter (PS5, Switch, Switch 2, PC) und das weltweit gleichzeitig. Kurz vor der Veröffentlichung zum Ende des Monats gibt es nochmals neues Material zum Open-World-RPG Neverness to Everness (PS5, PC, Mobil). Mittlerweile erhältlich ist Pragmata (PS5, Switch 2, Xbox Series, PC), kurz vor der Veröffentlichung zeigte Capcom noch einen neuen Charakter.

Ebenfalls ab sofort eintauchen könnt ihr in Mongil: Star Dive (PC, Mobil). In der nächsten Woche steht dann das Free-to-play-Roguelite-RPG Dragon Quest Smash/Grow (Mobil) an, die Reihe wagt somit etwas Neues. In die offene Beta eingeladen seid ihr bei Granblue Fantasy: Relink – Endless Ragnarok (PS4, PS5, Switch 2, PC). Der Verkaufsstart ist dann im Juli. Weiter neugierig gemacht hat uns Echoes of Aincrad: Sword Art Online (PS5, Xbox Series, PC) mit einem Gameplay-Trailer. Im Mai verlässt zudem NITRO GEN OMEGA (PS5, Switch, Xbox Series, PC) den Early Access.

Zwei weitere Spiele zu Inazuma Eleven sollen noch in diesem Jahr erscheinen. Nach langer Entwicklungszeit erscheint Elementallis (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) schon in wenigen Tagen, man orientiert sich an Top-Down-Zelda-Titeln. Ebenfalls ein Datum hat endlich Solarpunk (PS5, Switch 2, Xbox Series, PC) aus Deutschland von einem Zwei-Personen-Team. Falls ihr Fans von Gothic seid, dann gibt es gleich vier Veröffentlichungen in diesem Jahr. Mittlerweile verfügbar ist Update 1.2 von Arknights: Endfield (PS5, PC, Mobil).

Damit sind wir auch schon bei den neuen Reviews von JPGAMES angelangt. Mit Spannung erwartet wurde Pragmata (PS5, Switch 2, Xbox Series, PC) (zum Testbericht) von Capcom und tatsächlich konnte uns das Space-Abenteuer mit Hacking-Gameplay überzeugen. Auch Präsentation und Atmosphäre sorgen für ein hochwertiges Erscheinungsbild. Für Fans der Marke ist Tomodachi Life: Wo Träume wahr werden (Switch) (zum Testbericht) geeignet, das eigenwillige Erlebnis überzeugt mit Charme und herrlich skurrilen Situationen. Angesehen haben wir uns auch den Überraschungshit OPUS: Prism Peak (Switch, Switch 2, PC) (zum Testbericht). Auch wir sind begeistert vom Spiel, welches wie ein Ghibli-Film daherkommt. Die herzerwärmende Geschichte nimmt euch mit auf eine spirituelle Selbstfindungsreise. Ein Top-Titel!