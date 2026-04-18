Vertikaler Städtebau trifft idyllisches Piratenleben – von einem deutschen Studio

Auf der CAGGTUS 2026 in Leipzig wurde mit Corsair Cove ein neues Projekt von Limbic Entertainment vorgestellt. Das Studio aus Hessen, bekannt durch Tropico 6 und Park Beyond, arbeitet gemeinsam mit Publisher Hooded Horse an einem Piraten-Städtebau-Spiel für PC via Steam, den Epic Game Store und den Microsoft Store.

Die Veröffentlichung ist für 2026 geplant, zuvor soll es eine Demo geben. Zudem wurde betont, dass es sich nicht um einen Vollpreistitel handeln wird. Technisch setzt das Spiel auf die Unreal Engine 5. Mit exakt 1.756.876 Euro gehört Corsair Cove außerdewm zu den aktuell größten Projekten der Bundes-Games-Förderung, wie GamesWirtschaft weiß.

Vertikaler Städtebau und Leben als Pirat

In Corsair Cove baut ihr eure eigene Piratenzuflucht auf einer verlassenen Insel auf und entwickelt sie zu einer mächtigen Festung. Der Clou: Statt klassischem planen Städtebau zwingt euch das Spiel zu vertikalem Denken, da ihr eure Siedlung über Klippen und Höhenzüge hinweg errichtet. Komplexe Produktionsketten, die sich über große Distanzen erstrecken, spielen dabei eine zentrale Rolle.

Neben dem Aufbau eurer Stadt kümmert ihr euch um eine wachsende Piratenbesatzung mit unterschiedlichen Bedürfnissen. Gleichzeitig stellt ihr eine Flotte zusammen, erkundet die Weltmeere, plündert andere Inseln und stellt euch der Krone entgegen. Auch mythische Gefahren wie Kraken oder gigantische Wale sollen euch begegnen.

Mit über 50 produzierbaren Gütern, zahlreichen Entscheidungsfreiheiten und verschiedenen Entwicklungsrichtungen setzt das Spiel auf viel Tiefe. Unterstützt wird die Entwicklung zudem durch eine Förderung des Bundes. Spielt ihr ab und zu Aufbauspiele und findet diesen neuen Teil ansprechend?

Der Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: Corsair Cove, Limbic Entertainment, Hooded Horse