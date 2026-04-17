Granblue Fantasy: Relink lädt zur offenen Beta und zum Härtetest von „Endless Ragnarok“

Cygames hat eine Open-Beta zu Granblue Fantasy: Relink – Endless Ragnarok angekündigt. Die Beta ist vom 24. bis zum 27. April auf allen unterstützten Plattformen spielbar. Zur Feier ist Granblue Fantasy: The Animation jetzt für begrenzte Zeit kostenlos verfügbar. Dazu gibt es ein neues Einführungsvideo.

„Der Beta-Test dient dazu, die Netzwerkauslastung und die Spielleistung auf allen unterstützten Plattformen zu überprüfen“, heißt es. Zusätzlich zu allen Inhalten der vorherigen Closed-Beta, aus der wir euch hier Eindrücke liefern, werden erstmals auch „Summons“ verfügbar sein.

„Während der offenen Beta stehen vier Quests zur Verfügung. Nach Abschluss der ersten drei wird ‚Gleißende Flamme von Sephira‘ als vierte Quest freigeschaltet. In dieser Quest steht die neue Beschwörungsstein-Mechanik zur Verfügung, ebenso wie ‚Primal Burst‘ – eine verbesserte Version des ‚Full Burst‘, deren Aktivierung die vollständige Koordination der Gruppe erfordert“, heißt es weiter.

Außerdem ist Beatrix, wie bereits im Closed-Beta-Test, erneut spielbar. Der offene Beta-Test unterstützt Online-Multiplayer und plattformübergreifendes Spielen. Auf der offiziellen Website gibt es weitere Details und die Möglichkeit zur Anmeldung.

Neulinge können sich bis zur Open-Beta mit der Geschichte von Granblue Fantasy vertraut machen, indem sie The Animation schauen. Der Anime ist jetzt mit den Folgen 1-7 kostenlos bei Youtube verfübar. Die Videos werden mit Ablauf des 31. Juli wieder offline genommen.

Das neue Einführungsvideo:

Die Anime-Playlist:

Bildmaterial: Granblue Fantasy: Relink, Cygames