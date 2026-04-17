Granblue Fantasy: Relink lädt zur offenen Beta und zum Härtetest von „Endless Ragnarok“

Cygames hat eine Open-Beta zu Granblue Fantasy: Relink – Endless Ragnarok angekündigt. Die Beta ist vom 24. bis zum 27. April auf allen unterstützten Plattformen spielbar. Zur Feier ist Granblue Fantasy: The Animation jetzt für begrenzte Zeit kostenlos verfügbar. Dazu gibt es ein neues Einführungsvideo.
„Der Beta-Test dient dazu, die Netzwerkauslastung und die Spielleistung auf allen unterstützten Plattformen zu überprüfen“, heißt es. Zusätzlich zu allen Inhalten der vorherigen Closed-Beta, aus der wir euch hier Eindrücke liefern, werden erstmals auch „Summons“ verfügbar sein.
„Während der offenen Beta stehen vier Quests zur Verfügung. Nach Abschluss der ersten drei wird ‚Gleißende Flamme von Sephira‘ als vierte Quest freigeschaltet. In dieser Quest steht die neue Beschwörungsstein-Mechanik zur Verfügung, ebenso wie ‚Primal Burst‘ – eine verbesserte Version des ‚Full Burst‘, deren Aktivierung die vollständige Koordination der Gruppe erfordert“, heißt es weiter.
Außerdem ist Beatrix, wie bereits im Closed-Beta-Test, erneut spielbar. Der offene Beta-Test unterstützt Online-Multiplayer und plattformübergreifendes Spielen. Auf der offiziellen Website gibt es weitere Details und die Möglichkeit zur Anmeldung.
Neulinge können sich bis zur Open-Beta mit der Geschichte von Granblue Fantasy vertraut machen, indem sie The Animation schauen. Der Anime ist jetzt mit den Folgen 1-7 kostenlos bei Youtube verfübar. Die Videos werden mit Ablauf des 31. Juli wieder offline genommen.
Das neue Einführungsvideo:
Die Anime-Playlist:
Bildmaterial: Granblue Fantasy: Relink, Cygames
2 Kommentare
wie großzügig, die ersten 7 Folgen von etwa 26 eines unvollendeten Animes, der nie soweit beendet wurde, das man sagen könnte, gut, das war jetzt eine abgeschlossene Standalone-Handlung, die man so stehen lassen kann, um darauf die Spiele aufzubauen.
Hätten wenigstens die erste Staffel komplett anbieten könne, damit Neulinge auch ein besseres Grundverständnis des ursprings des Spiels haben, der ja leider in Relink nicht nachspielbar ist und man nur hoffen kann ,dass das irgendwann mal als Prequel Story-DLC-Erweiterung nachgereicht wird, samt fehlender spielbarer Charaktere, die im Anime vorkamen, bisher aber immer noch nicht überall , insbesondere Relink auch spielbar sind
Grandblue Fantasy ist ein designtechnischer Flickenteppich leider bisher, wo ohne Sinn und Verstand Inhalte gemacht wurden, die leider nicht voll und ganz zusammenhängend erscheinen und ich wünscht mir echt, man würde dieser Ip endlich mehr Konsistenz verpassen und m ehr kongruentes Spieldesign bezüglich der spielbaren Charaktere, die die Spielwelt von GBF ausmachen
Da bleibt mir nur eins zu sagen: SPIEL DAS GACHA!
Der Anime is halt ne reine Werbeveranstaltung für das Gacha weil wie du schon sagst zeigt er einfach nahezu 0 Story und das ging mit Relink dann weiter. Standalone ist das nen solides Game gewesen und ich habs echt genossen aber Storywise nen absoluter Albtraum und Flickenteppich. Selbst ich als jemand der mit den ersten Chaptern des Gachas vertraut bin hatte schon echt mühe der Handlung bzw Welt zu folgen weil nichts wirklich erklärt wurde da isses kaum Vorstellbar wie jemand der komplett neu war ihne den Anime oder das Gacha zu kennen sich gefühlt haben muss.
Ich werd dieses Mal passen. Cygames Storytelling ist einfach grausam und den Gameplay Loop werd ich mir jetzt nicht nochmal antun.