Trails in the Sky 2nd Chapter hat endlich einen Termin und stellt Boni und neue Sprecher vor

Nachdem Trails in the Sky 2nd Chapter im vergangenen Jahr noch grob für Herbst angekündigt war, gibt es jetzt endlich ein konkretes Veröffentlichungsdatum: Am 17. September erscheint das Rollenspiel-Remake weltweit für PlayStation 5, Nintendo Switch 2, Nintendo Switch und PC via Steam.

Begleitet wurde die Ankündigung von einem neuen Trailer sowie der Ankündigung weiterer SynchronsprecherInnen der westlichen Fassung. Die Fortsetzung knüpft nahtlos an die Ereignisse des ersten Teils an und setzt die Geschichte von Estelle und Joshua fort.

Im Westen erscheint Trails in the Sky 2nd Chapter sowohl physisch als auch digital für PlayStation 5, Nintendo Switch 2 und Nintendo Switch – bei Amazon* werdet ihr schon fündig. In Japan hingegen wird die physische Version ausschließlich für PlayStation 5 und Switch 2 angeboten. Positiv fällt außerdem auf, dass auf eine Game-Key-Card verzichtet wird.

Boni, Editionen und Extras für Fans

Vorbesteller dürfen sich – zumindest in Japan – über einen besonderen Bonus freuen: Eine HD-überarbeitete Version des ersten Teils The Legend of Heroes: Trails in the Sky liegt als Download bei und bringt neben verbesserter Grafik auch Komfortfunktionen wie einen Schnellmodus mit. Für den Westen wurde dieser Bonus nicht angekündigt. Grund dürfte sein, dass im Westen der Vertrieb des Originals über XSEED Games geschah. Das Remake wird von GungHo vertrieben.

Darüber hinaus erscheint eine umfangreiche Sammleredition, die sogenannte „Uroboros Box“. Diese enthält neben dem Spiel unter anderem eine Soundtrack-Sammlung, ein Artbook mit rund 500 Charakteren aus Liberl, ein Blu-ray-Set der Anime-Adaption mit mehrsprachigen Untertiteln sowie zusätzliche DLC-Kostüme.

Ob diese Version auch zu uns kommt, ist noch unklar. Wir müssen uns derweil mit der „Golden Wings Edition“ begnügen oder man greift zum Import. Die Standard-Editionen gibt es aber natürlich auch noch.

Auch Besitzer von Speicherdaten aus dem ersten Kapitel werden belohnt: Sie können spezielle „Classic Style“-Outfits für Estelle und Joshua freischalten, die an ihre ursprünglichen Designs angelehnt sind.

Weitere SprecherInnen

„Mit der heutigen Ankündigung werden sieben neue Mitglieder der englischen Sprecherbesetzung von Trails in the Sky 2nd Chapter vorgestellt, wodurch sich die talentierte Besetzung auf insgesamt 15 Charaktere erhöht.“

Neu angekündigt:

Anelace Elfead – Cassandra Lee Morris

Kevin Graham – Ray Chase

Mueller Vander – Patrick Seitz

Julia Schwarz – Gabriella Certo

Leonhardt – Stephen Fu

Georg Weissmann – Liam O’Brien

Renne – Courtney Lin

Bereits bekannt gegeben:

Estelle Bright – Stephanie Sheh

Joshua Bright – Johnny Yong Bosch

Scherazard Harvey – Michelle Ruff

Olivier Lenheim – Matthew Mercer

Agate Crosner – Ben Pronsky

Tita Russell – Brianna Knickerbocker

Kloe Rinz – Cristina Vee

Zin Vathek – Vic Chao

Mit dem konkreten Termin und den neuen Einblicken rückt das nächste Kapitel der beliebten Reihe von Falcom nun endgültig in greifbare Nähe. Wie groß ist eure Vorfreude auf den Titel?

Der neue Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: Trails in the Sky 2nd Chapter, GungHo Online Entertainment, Falcom