Trails in the Sky 2nd Chapter hat endlich einen Termin und stellt Boni und neue Sprecher vor

Nachdem Trails in the Sky 2nd Chapter im vergangenen Jahr noch grob für Herbst angekündigt war, gibt es jetzt endlich ein konkretes Veröffentlichungsdatum: Am 17. September erscheint das Rollenspiel-Remake weltweit für PlayStation 5, Nintendo Switch 2, Nintendo Switch und PC via Steam.
Begleitet wurde die Ankündigung von einem neuen Trailer sowie der Ankündigung weiterer SynchronsprecherInnen der westlichen Fassung. Die Fortsetzung knüpft nahtlos an die Ereignisse des ersten Teils an und setzt die Geschichte von Estelle und Joshua fort.
Im Westen erscheint Trails in the Sky 2nd Chapter sowohl physisch als auch digital für PlayStation 5, Nintendo Switch 2 und Nintendo Switch – bei Amazon* werdet ihr schon fündig. In Japan hingegen wird die physische Version ausschließlich für PlayStation 5 und Switch 2 angeboten. Positiv fällt außerdem auf, dass auf eine Game-Key-Card verzichtet wird.
Boni, Editionen und Extras für Fans
Vorbesteller dürfen sich – zumindest in Japan – über einen besonderen Bonus freuen: Eine HD-überarbeitete Version des ersten Teils The Legend of Heroes: Trails in the Sky liegt als Download bei und bringt neben verbesserter Grafik auch Komfortfunktionen wie einen Schnellmodus mit. Für den Westen wurde dieser Bonus nicht angekündigt. Grund dürfte sein, dass im Westen der Vertrieb des Originals über XSEED Games geschah. Das Remake wird von GungHo vertrieben.
Darüber hinaus erscheint eine umfangreiche Sammleredition, die sogenannte „Uroboros Box“. Diese enthält neben dem Spiel unter anderem eine Soundtrack-Sammlung, ein Artbook mit rund 500 Charakteren aus Liberl, ein Blu-ray-Set der Anime-Adaption mit mehrsprachigen Untertiteln sowie zusätzliche DLC-Kostüme.
Ob diese Version auch zu uns kommt, ist noch unklar. Wir müssen uns derweil mit der „Golden Wings Edition“ begnügen oder man greift zum Import. Die Standard-Editionen gibt es aber natürlich auch noch.
Auch Besitzer von Speicherdaten aus dem ersten Kapitel werden belohnt: Sie können spezielle „Classic Style“-Outfits für Estelle und Joshua freischalten, die an ihre ursprünglichen Designs angelehnt sind.
Weitere SprecherInnen
„Mit der heutigen Ankündigung werden sieben neue Mitglieder der englischen Sprecherbesetzung von Trails in the Sky 2nd Chapter vorgestellt, wodurch sich die talentierte Besetzung auf insgesamt 15 Charaktere erhöht.“
Neu angekündigt:
- Anelace Elfead – Cassandra Lee Morris
- Kevin Graham – Ray Chase
- Mueller Vander – Patrick Seitz
- Julia Schwarz – Gabriella Certo
- Leonhardt – Stephen Fu
- Georg Weissmann – Liam O’Brien
- Renne – Courtney Lin
Bereits bekannt gegeben:
- Estelle Bright – Stephanie Sheh
- Joshua Bright – Johnny Yong Bosch
- Scherazard Harvey – Michelle Ruff
- Olivier Lenheim – Matthew Mercer
- Agate Crosner – Ben Pronsky
- Tita Russell – Brianna Knickerbocker
- Kloe Rinz – Cristina Vee
- Zin Vathek – Vic Chao
Mit dem konkreten Termin und den neuen Einblicken rückt das nächste Kapitel der beliebten Reihe von Falcom nun endgültig in greifbare Nähe. Wie groß ist eure Vorfreude auf den Titel?
Der neue Trailer:
via Gematsu, Bildmaterial: Trails in the Sky 2nd Chapter, GungHo Online Entertainment, Falcom
7 Kommentare
Ganz klar Import, weil mich die Edition mehr anspricht als die Golden Wings und die von FC Remake schon sehr schön war. Vorbestellung ist auch schon raus xD
Auf den Anime bin ich mal gespannt. Kam der gut an, weiß da wer was? Da englisch bei den Untertiteln dabei sein soll, werde ich auf jeden Fall reinschauen.
Was den japanischen Vorbestellerbonus mit dem DLC für FC Original angeht ist es natürlich schon schade, dass der wohl japan exklusiv bleiben wird. Ich kann mir jedenfalls auch nicht vorstellen, dass GungHo da jetzt irgendwas mit XSEED drehen wird.
Liam O' effing Brien?!
Richtig cool. Generell sind da sehr gute Sprecher dabei.
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Dann können wir uns ja jetzt Horizon 2 widmen. Vielen Dank.
Schön, dass Teil 2 so schnell erscheint. D kann ich meine noch recht frische Sympapthie für die Reihe schon bald weiter vertiefen.
Die englischen Sprecher interessieren mich nicht wirklich. Ich möchte lieber wissen, ob Renne im japanischen Dub wieder von Aoi Yuuki gesprochen wird.
@CrimsonCloudKaori ja, wird sie.