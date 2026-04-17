Fans fühlen sich ertappt: Nintendo spricht ein „Problem“ offen an, das viele kennen

Wie sieht’s bei euch aus – wächst der Pile of Shame schon ins Unermessliche? Zwischen Sales, Indie-Perlen und großen Titeln sammelt sich bei vielen Spielern schnell mehr an, als man jemals spielen kann. Genau hier setzt Nintendo jetzt offenbar an – und schickt einigen Nutzern eine überraschend direkte Erinnerung.
„Warum spielst du das nicht einfach?“
Berichten zufolge haben mehrere Spieler E-Mails erhalten, die sie freundlich – oder je nach Perspektive leicht provozierend – darauf hinweisen, doch endlich ihre bereits gekauften Spiele zu starten. Unter dem Motto „Warum spielst du nicht einfach die Spiele, die du bereits besitzt?“ werden dabei konkrete (bisher ungespielte) Titel aus der eigenen Bibliothek hervorgehoben.
Die Reaktionen darauf fallen gemischt aus: Einige fühlen sich ertappt, andere finden es eher ungewöhnlich, dass ein Unternehmen dazu aufruft, bestehende Spiele zu spielen, statt neue zu kaufen. Die E-Mail gab es auch bei uns in Deutschland, unten seht ihr einen Ausschnitt. Habt ihr sie auch bekommen?
Backlog wächst trotzdem weiter
Das Problem dürfte sich nicht so schnell lösen. Der eShop oder auch andere Stores bieten eine riesige Auswahl, regelmäßige Rabattaktionen laden zum Zugreifen ein – und neue Spiele stehen bereits in den Startlöchern. Titel wie PRAGMATA oder der gefeierte Geheimfavorit OPUS: Prism Peak könnten den Backlog weiter anwachsen lassen.
Am Ende bleibt es wohl dabei: Ein voller Backlog ist zwar manchmal frustrierend – aber auch ein Luxusproblem. Immerhin mangelt es nicht an Spielen, sondern eher an Zeit. Wie sieht übrigens euer Backlog aus?
Ein Ausschnitt aus der E-Mail:
via GameRant, Bildmaterial: Eigener Screenshot; Nintendo, Illumination Entertainment
10 Kommentare
Bei mir war's Ender Lillies, worauf mich Nintendo aufmerksam gemacht hat. Das habe ich aber bewusst nicht auf Switch gespielt, weil die Bildrate oft kacka war. Auf Switch 2 könnte ich das Ding aber tatsächlich wieder starten...
VG Nur mal nen Auszug meines Backlogs
Code Vein 2
Darksiders 3
Sword Art Online Last dingsbums
Sword Art Online Fractured Daydream
Crimson Desert
Lost Soul Aside
Elfer Scrolls 4 Remaster
Tales of Xillia Remaster
Nahezu alle Atelier Spiele außer Rorona und dem letzten Teil
Alle Legend of Heroes Titel nach Steel 4 und das Remake von 1 Teil 1
FF7 Rebirth
Uvm
Da ist nicht einfach mit spiel doch mal einfach es mit getan, vor allem wenn man mit dem aktuellen Spiel nicht fertig ist
So ne Mail habe ich auch schon mal bekommen, aber ich weiß schon gar nicht mehr für welches Spiel xD
Bisher habe ich so eine Mail noch nicht bekommen. Bin gespannt, was sie mir vorschlagen würden, was ich denn endlich mal spielen soll 😅
Ich habe diese Mail sicher bereits 2mal erhalten und ja, beides sind Spiele aus dem eShop. Die erste Mail war für Riviera: The Promised Land und die zweite jetzt vor ein paar Tagen für Children of Morta. Ich habe beide Titel mal im Sale gekauft und beide noch nicht gespielt.