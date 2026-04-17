Fans fühlen sich ertappt: Nintendo spricht ein „Problem“ offen an, das viele kennen

Wie sieht’s bei euch aus – wächst der Pile of Shame schon ins Unermessliche? Zwischen Sales, Indie-Perlen und großen Titeln sammelt sich bei vielen Spielern schnell mehr an, als man jemals spielen kann. Genau hier setzt Nintendo jetzt offenbar an – und schickt einigen Nutzern eine überraschend direkte Erinnerung.

„Warum spielst du das nicht einfach?“

Berichten zufolge haben mehrere Spieler E-Mails erhalten, die sie freundlich – oder je nach Perspektive leicht provozierend – darauf hinweisen, doch endlich ihre bereits gekauften Spiele zu starten. Unter dem Motto „Warum spielst du nicht einfach die Spiele, die du bereits besitzt?“ werden dabei konkrete (bisher ungespielte) Titel aus der eigenen Bibliothek hervorgehoben.

Die Reaktionen darauf fallen gemischt aus: Einige fühlen sich ertappt, andere finden es eher ungewöhnlich, dass ein Unternehmen dazu aufruft, bestehende Spiele zu spielen, statt neue zu kaufen. Die E-Mail gab es auch bei uns in Deutschland, unten seht ihr einen Ausschnitt. Habt ihr sie auch bekommen?

Backlog wächst trotzdem weiter

Das Problem dürfte sich nicht so schnell lösen. Der eShop oder auch andere Stores bieten eine riesige Auswahl, regelmäßige Rabattaktionen laden zum Zugreifen ein – und neue Spiele stehen bereits in den Startlöchern. Titel wie PRAGMATA oder der gefeierte Geheimfavorit OPUS: Prism Peak könnten den Backlog weiter anwachsen lassen.

Am Ende bleibt es wohl dabei: Ein voller Backlog ist zwar manchmal frustrierend – aber auch ein Luxusproblem. Immerhin mangelt es nicht an Spielen, sondern eher an Zeit. Wie sieht übrigens euer Backlog aus?

Ein Ausschnitt aus der E-Mail:

via GameRant, Bildmaterial: Eigener Screenshot; Nintendo, Illumination Entertainment