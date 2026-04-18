PlayStation 6 soll abwärtskompatibel zu PS4- und PS5-Games sein – auch der Handheld

Die Arbeiten an der PlayStation 6 schreiten voran und zahlreiche Leaks beschreiben bereits die neue Sony-Konsolen-Hardware. Einem neuen Leak zufolge soll die PlayStation 6 abwärtskompatibel sein.

In einer aktuellen Episode des Broken Silicon Podcasts des bekannten Youtubers Moore’s Law Is Dead vom 14. April wird behauptet, dass die PS6 eine Abwärtskompatibilität bieten wird. Bei Minute 2:28:20 der Episode sprechen die Hosts über die PS6 und ein geleaktes Dokument zu ihren Spezifikationen.

Dabei erklärte Tom: „Der PS6-Handheld ist eine PS6, und was ich heute leaken möchte – weil dieses Dokument Jahre alt ist – ist, dass es direkt die Abwärtskompatibilitätsunterstützung von Canis [PS6 Handheld-Codename] zeigt. An einer anderen Stelle im Dokument steht buchstäblich ‚Back – Compat [Abwärts-Kompatibilität] PS4, PS5‘.“

„Ich will das heute leaken: Die PS6, ja, sie hat Abwärtskompatibilität zu 4 [PS4] und 5 [PS5], und das wird überall ausdrücklich erwähnt. Selbst beim Handheld wird ausdrücklich gesagt, dass es PS6-, PS5- und PS4-Spiele ausführt.“ Im Video wird anschließend gezeigt, was offenbar ein Teil des besprochenen geleakten Dokuments ist.

Gleiche Architektur

Natürlich sollte man diese Information mit Vorsicht genießen, solange Sony die Behauptung nicht offiziell bestätigt hat. Zudem wird das Spezifikationsdokument selbst als „Jahre alte“ Quelle beschrieben, was bedeutet, dass Sony seine Pläne seitdem geändert haben könnte.

Hardwareseitig sollte der Abwärtskompatibilität zumindest nichts im Weg stehen, da sich die Hardwarearchitektur der PlayStation seit der Playstation 4 nicht grundlegend geändert hat. Alle Sony-Konsolen der letzten Jahre nutzen einen System-on-a-Chip von AMD, auch die Playstation 6 wird dem Vernehmen nach auf einen solchen setzen. Spannend wird sein, wie der Canis-Handheld die nötigen Taktraten für die PS5-Abwärtskompatibilität erreichen wird.

via Insider Gaming, Bildmaterial: Sony Interactive Entertainment