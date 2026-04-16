Termin steht: „Spaghetti-Anime“-RPG NITRO GEN OMEGA startet im Mai durch

Nach fast einem Jahr im Early-Access hat NITRO GEN OMEGA endlich einen konkreten Starttermin: Am 12. Mai erscheint Version 1.0 für PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch und PCs. Entwickelt wird das ungewöhnliche Taktik-RPG vom italienischen Studio DESTINYbit.

Das Spiel kombiniert cineastische Mech-Kämpfe mit Team-Management und Sandbox-Elementen und beschreibt sich selbst als „Spaghetti-Anime“. Wer vorab reinschauen möchte, kann bereits jetzt eine Demo mit dem ersten Kapitel auf fast allen Plattformen ausprobieren.

Mechs, Crew-Drama und eine Welt der Maschinen

In der Welt von NITRO GEN OMEGA hat die Menschheit den Krieg gegen Maschinen verloren. Die verbliebenen Städte thronen hoch über den zerstörten Ödlanden, während unten feindliche KI und Kriegsmaschinen umherstreifen. Ihr übernehmt die Kontrolle über eine Söldner-Crew, nehmt Aufträge an und kämpft ums Überleben.

SpielerInnen erkunden eine offene Welt, die mit Siedlungen, Missionen und zufälligen Ereignissen gefüllt ist. Neue Piloten können rekrutiert werden, während sich eure Crew nach und nach weiterentwickelt. Die Kämpfe laufen rundenbasiert ab, werden aber cineastisch inszeniert und setzen auf ein Timeline-System, bei dem jede Entscheidung den Verlauf der Gefechte beeinflusst.

Zwischen den Missionen dient ein Luftschiff als Basis. Dort kümmert ihr euch um eure Crew, stärkt Beziehungen, erlebt Rivalitäten und beeinflusst so indirekt auch die Performance im Kampf. Gleichzeitig könnt ihr euren Mech individuell anpassen, neue Teile sammeln und eure Strategie an euren Spielstil anpassen.

Besonders wichtig: Während Mechs repariert werden können, sind Verluste innerhalb der Crew endgültig. Entscheidungen haben Konsequenzen, die sich auf Moral, Verlauf der Geschichte und das Überleben eures Teams auswirken. Einen neuen Trailer gibt es jetzt auch. Sagt euch der Titel zu?

Wenn ihr jetzt übrigens auch etwas Hunger bekommen habt, könntet ihr noch einen Blick auf diesen Indie-Titel eines schwedischen Publishers werfen. Dort übernehmt ihr Aufgaben in einem Fleischbällchen-Restaurant.

Der neue Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: NITRO GEN OMEGA, Amplifier Studios, Destinybit