Die klassische Gothic-Trilogie erscheint noch in diesem Jahr für PS5 und Xbox

Gothic kehrt zurück und die drei klassischen Teile der Reihe erscheinen noch 2026 für PlayStation und Xbox. Die ersten beiden Spiele waren zuvor schon als „Gothic Classic“ für Nintendo Switch erschienen. Gothic 3 Classic* erscheint zudem im November für Switch 2.

Sowohl langjährige Fans als auch Neueinsteiger können die Reise des namenlosen Helden jetzt erneut – oder erstmals – auf weiteren Konsolen erleben. Die Spiele bleiben dabei ihrem ursprünglichen Konzept treu und bringen die bekannte Mischung aus offener Spielwelt, Entscheidungen und rauem RPG-Charme zurück.

Die Veröffentlichungen erfolgen gestaffelt über das Jahr zu jeweils 29,99 Euro:

Gothic Classic – 28. Juli

Gothic II Complete Classic – 29. September

Gothic III Classic – 24. November

Zusätzlich gibt es einen Bonus für Vorbesteller des Remakes von Gothic 1 Remake: Wer dieses über die offiziellen Stores von PlayStation oder Xbox vorbestellt, erhält den ersten Teil der Classic-Reihe kostenlos digital dazu. Das Remake selbst erscheint am 5. Juni 2026.

Mit der Neuveröffentlichung der Original-Trilogie wird eine der bekanntesten deutschen Rollenspielreihen für moderne Konsolen zugänglich gemacht. Auch wieder physisch: Amazon listet bereits Handelsversionen* der Spiele für PS5.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Gothic Remake, THQ Nordic, Alkimia Interactive