Vom No-Name zum GOTY-Kandidaten: Foto-Adventure zieht an Pokopia und Requiem vorbei

Ziemlich unter dem Radar zwischen hochkarätigen Neuerscheinungen wie Pokémon Pokopia und Pragmata erschien in dieser Woche OPUS: Prism Peak. Wir konnten es bereits testen und fanden es herausragend.

Das sieht die internationale Fachpresse offenbar ähnlich: Auf OpenCritic, eine Website zur Aggregation von Kritiken zu Videospielen, ist es das bislang beste Spiel des Jahres mit einer Durchschnittswertung von 91 Prozent.

Nicht nur wir loben den tollen Stil, der uns an Ghibli-Filme erinnert. Die japanische Website Dengeki Online erinnert OPUS an die Filme von Shinkai Makoto (Your Name) – während das bekannte Videospielemagazin Famitsu es „eine bittersüße Reise der Erinnerung und Bedeutung“ nennt.

Bisher gibt es bei OpenCritic allerdings nur 16 gezählte Reviews, während Pokémon Pokopia (Wertungsdurchschnitt 90) von etwa 100 Medien und Resident Evil Requiem (89) von über 200 Medien rezensiert wurden. Trotzdem lässt sich wohl schon festhalten, dass ihr euch OPUS anschauen solltet, wenn ihr Genre-Fans seid.

Zur Feier der guten Wertungen ist das Spiel auf Steam aktuell auf 22,94 Euro reduziert, dazu gibt es ein Bundle mit dem digitalen Soundtrack und der gesamten OPUS-Reihe von Entwickler Sigono und Publisher Shueisha Games. Nach Startschwierigkeiten ist OPUS inzwischen auch für Nintendo Switch erhältlich. Hier gibt es einen Einführungsrabatt von 10 Prozent.

Der Launchtrailer:

Bildmaterial: OPUS: Prism Peak, Shueisha Games, Sigono