Vom No-Name zum GOTY-Kandidaten: Foto-Adventure zieht an Pokopia und Requiem vorbei

Ziemlich unter dem Radar zwischen hochkarätigen Neuerscheinungen wie Pokémon Pokopia und Pragmata erschien in dieser Woche OPUS: Prism Peak. Wir konnten es bereits testen und fanden es herausragend.
Das sieht die internationale Fachpresse offenbar ähnlich: Auf OpenCritic, eine Website zur Aggregation von Kritiken zu Videospielen, ist es das bislang beste Spiel des Jahres mit einer Durchschnittswertung von 91 Prozent.
Nicht nur wir loben den tollen Stil, der uns an Ghibli-Filme erinnert. Die japanische Website Dengeki Online erinnert OPUS an die Filme von Shinkai Makoto (Your Name) – während das bekannte Videospielemagazin Famitsu es „eine bittersüße Reise der Erinnerung und Bedeutung“ nennt.
Bisher gibt es bei OpenCritic allerdings nur 16 gezählte Reviews, während Pokémon Pokopia (Wertungsdurchschnitt 90) von etwa 100 Medien und Resident Evil Requiem (89) von über 200 Medien rezensiert wurden. Trotzdem lässt sich wohl schon festhalten, dass ihr euch OPUS anschauen solltet, wenn ihr Genre-Fans seid.
Zur Feier der guten Wertungen ist das Spiel auf Steam aktuell auf 22,94 Euro reduziert, dazu gibt es ein Bundle mit dem digitalen Soundtrack und der gesamten OPUS-Reihe von Entwickler Sigono und Publisher Shueisha Games. Nach Startschwierigkeiten ist OPUS inzwischen auch für Nintendo Switch erhältlich. Hier gibt es einen Einführungsrabatt von 10 Prozent.
Der Launchtrailer:
Bildmaterial: OPUS: Prism Peak, Shueisha Games, Sigono
8 Kommentare
Schöne, herzergreifende Geschichten liebe ich ja. Sowas hat mir bisher auf Nintendo-Hardware gefehlt - abgesehen von Visual Novels. Ich sehe mir aber erst ein paar Trailer oder Gameplay-Videos an. Normalerweise kann ich mit den digitalen Romanen und gemächlichen Adventures nicht viel anfangen, wenn's nicht gerade eine Don't Nod-Produktion ist.
Und wie auch @ElPsy oben schreibt: Ich bin bei Internet-Hypes und -Empfehlungen vorsichtig geworden. Das beste Beispiel für mich ist aktuell Clair Obscur. Es ist ein richtig gutes Spiel, keine Frage, hier hat das Internet absolut Recht. Aber ich habe es nun pausiert, weil's mich einfach nicht so recht "aus den Socken haut", wie nach all den Lobpreisungen erwartet. 🙃
@ElPsy Danke für deine Sorge, das würde ich aber auch niemals machen 😊 nach 35 Jahren Gaming hab ich diese Erfahrung natürlich auch schon machen dürfen
Das Spiel gefällt mir natürlcih auch von dem was ich gesehen habe 🥰 werde es aber wohl auf Stram holen und lieber in 4k/240 , was hoffentlich möglich ist, genießen 😊
Okay, kann mir mal jemand mit dem Spiel auf die Sprünge helfen? Ich hab mir zumindest auf Steam mal die Spiele kurz angeschaut und bislang wirkte es so, als wären das alles so Sci-Fi-Titel, eines hatte was postapokalyptisches... aber alles sehr zukunftsmäßig.
Das hier scheint aber eher so ein Mix aus Fantasy und Slice-of-Life-Drama und so zu sein? Kann mir mal jemand sagen, was die Titel so zusammen hält? Ein bestimmtes Theme, dass sie haben? Oder sind es einfach Story-Games vom selben Entwickler, denen man denselben Namen verpasst hat? Es verwirrt mich irgendwie...
Ja das finde ich auch alles super verwirrend, zumal es auch andere Opus Spiele sind, die wiederum von wen anderes sind. Ich weiß nicht, wies genau zusammenhängt, aber soweit ich es verstanden hatte bisher, heißen die Spiele Opus, wegen der Kamera. Keine Ahnung, ob das der Grund für die Spiele von Sigono ist, oder von was von den anderen oder ob Opus gar irgendwie irgendwas sponsort xD
Aber das hier scheint halt wieder komplett eigenständig zu sein. Ich glaube deren vorheriges Werk war sogar eine reine Visual Novel.
So oder so, ich denke man sollte Prism Peak definitiv als neues eigenständiges Spiel betrachten^^
Und schade eine Demo gibts leider nicht.
Auf Steam gibts afaik eine.
Oh, mein Name ist plötzlich Miku-Grün...