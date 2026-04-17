Echoes of Aincrad: Sword Art Online geht zum Kampfsystem mit neuem Trailer ins Detail

Im Rahmen der Galaxies Spring 2026 hat Bandai Namco einen neuen Gameplay-Trailer zu Echoes of Aincrad: Sword Art Online veröffentlicht. Der Titel entführt euch zurück in das ikonische Setting von Aincrad bzw. SAO – inklusive intensiver Kämpfe und klassischer Rollenspiel-Elementen.

„Stell dich der Herausforderung“

SpielerInnen kämpfen sich in Echtzeit durch die Ebenen von Aincrad und entwickeln ihre Charaktere mit frei verteilbaren Attributen sowie neuen Fähigkeiten stetig weiter. Dazu kommen zahlreiche Spezialfähigkeiten sowie unterschiedliche Waffen und Rüstungen, die sich beim Schmied weiter verbessern lassen.

Dazu erklärt Bandai Namco: „Während das Abenteuer voranschreitet, bringt jedes neue Level ‚Growth Points‘, mit denen Attribute – wie in klassischen Rollenspielen üblich – genutzt und erhöht werden können, wodurch sich Ausdauer, Stärke, Geschicklichkeit und mehr passend zum eigenen Spielstil verbessern lassen. Zusätzlich zu den eigenen Fähigkeiten, darunter auch zahlreiche Spezialskills, kann aus einer Vielzahl an Ausrüstungen und Waffen gewählt werden. Durch einen Besuch bei der Schmiede kann die Ausrüstung verbessert werden, was essenziell ist, um stärker zu werden und größere Gegner zu besiegen.“

Im Kampf spielt zudem ein Partner eine wichtige Rolle: Über das „Switch“-System kombiniert ihr Angriffe, wechselt Rollen und nutzt individuelle Fähigkeiten eurer Begleiter für mehr taktische Tiefe.

Gewissheit haben wir auch über die Rückkehr des legendären „Death Games“ – ein zentrales Motiv der Vorlage, bei dem Niederlagen drastische Konsequenzen haben können. Weitere Eindrücke findet ihr in unserer Preview. Das Action-RPG erscheint am 10. Juli weltweit für PlayStation 5, Xbox Series und PC via Steam.

Der Gameplay-Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: Echoes of Aincrad: Sword Art Online, Bandai Namco, Game Studio