Das „Anime-GTA“ Neverness to Everness zeigt neues Gameplay kurz vor dem Launch

Publisher Perfect World und Entwickler Hotta Studio haben ein neues Gameplay-Vorschauvideo zum kommenden Open-World-RPG Neverness to Everness veröffentlicht.

Der flott geschnittene Trailer betont die Großstadt Hetherau sowie seine unzähligen Möglichkeiten: Mini-Spiele, Kämpfe, Erkundung, Auto- und Motorradrennen, Tauchen und vieles mehr. „Hethereau sagt dir nicht, wie du leben sollst. Es bietet dir Möglichkeiten. Doch um das Beste aus Hethereau zu machen, gibt es nur einen Weg … Lebe deine eigene Wahrheit, verwirkliche deine Träume!“

Als Partner von Nvidia und Sony wird Neverness to Everness auch aktuelle Grafikfeatures bieten, darunter Nvidia DLSS 4.5 mit Raytracing und PS5 Pro Enhanced – Optimierungen. Nach einem Treffen von Apple-Chef Tim Cook wird „NTE“ derzeit auch prominent im Apple Store gefeatured.

Neverness to Everness erscheint am 29. April für Mobilgeräte, PS5 und PC. Die Vorabregistrierung ist jetzt für alle Plattformen verfügbar. Den GTA-Vergleich hat sich „NTE“ mit dem urbanen Setting verdient, das anders als Genshin Impact oder Tower of Fantasy eben mal keine Fantasy-Welt ist. Außerdem kann man herumfahren und Dinge zerstören.

Das neue Gameplay:

Bildmaterial: Neverness to Everness, Perfect World Games, Hotta Studio