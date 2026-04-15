Arknights: Endfield bringt den ersten Hauch des Frühlings – großes Update erscheint

Das Free-to-Play-3D-RPG Arknights: Endfield von GRYPHLINE und Entwickler Mountain Contour bekommt sein zweites großes Update. Ab dem 17. April bringt das Update 1.2 neue Storyinhalte, Charaktere und Gebiete.

Das Update führt die Wuling-Handlungsreihe fort, bringt bedeutende Story-Entwicklungen, einen anspruchsvollen Bosskampf, eine neue spielbare Operatorin, erweiterte Erkundungsmöglichkeiten und neue Inhalte für das Fabrikbausystem des Spiels.

Zhuang Fangyi wird in Update 1.2 erstmals als spielbarer Charakter verfügbar sein. Sie setzt auf mächtigen Elektrizitätsschaden und unterstützt mit ihren Schwertfähigkeiten den Kampf gegen Nefarith, welcher die für die Stabilität von Wuling gefährdet.

Neue Story-Inhalte und neue Gebiete

Abseits der neuen Story-Inhalte gibt es zusätzliche Karten- und Erkundungsgebiete in Wuling. Das neue Testgebiet wird geöffnet, wenn sich die Spielerinnen und Spieler an Wiederaufbauarbeiten nach der Katastrophe, Rätsellösungen und vertiefter regionaler Erkundung beteiligen.

Das Update erweitert außerdem das industrielle Gameplay mit einem neuen Außenposten, neuen Ressourcen und Produktionsoptionen. So kann auch der Basisbau größer angelegt und effizienter gestaltet werden.

Arknights: Endfield ist für PlayStation 5, PCs und Mobilgeräte erhältlich. Für das Update wird einiges an Speicherplatz benötigt – auf der Playstation 5 muss gar das ganze Spiel neu geladen werden, was temporär 55 GB an Speicherplatz benötigt. Nach der Installation belegt das Spiel etwa 40 GB auf der internen Festplatte.

Der neue Trailer:

Charakter-Trailer:

via Gematsu, Twitter, Bildmaterial: Arknights: Endfield, Gryphline, Hypergryph, Mountain Contour