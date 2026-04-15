PRAGMATA zeigt „Acht“ – Neuer Trailer kurz vor der Veröffentlichung schürt Vorfreude

Kurz vor dem anstehenden Veröffentlichungsdatum legt Capcom für PRAGMATA noch einmal nach – und das mit deutlich emotionaleren Tönen. Im neuen „Acht“-Trailer treffen die beiden Protagonisten Hugh und Diana auf eine weitere mysteriöse Figur: Acht, die offenbar eine ähnliche Rolle wie Diana einnimmt. Was genau hinter ihr steckt, bleibt bewusst vage und dürfte erst im Spiel selbst vollständig aufgelöst werden.

Der Trailer rückt die Beziehung zwischen den Charakteren stärker in den Mittelpunkt und gibt einen weiteren Einblick in die geheimnisvolle Welt des Sci-Fi-Abenteuers. Besonders die Begegnung mit Eight wirft neue Fragen auf und deutet an, dass Diana nicht die einzige ihrer Art ist.

Erste Tests fallen positiv aus

Parallel dazu sind inzwischen auch die ersten Testberichte erschienen – und die fallen überwiegend sehr positiv aus. Auch wir haben uns bereits ausführlich mit dem Titel beschäftigt und einen Test veröffentlicht, den ihr euch nicht entgehen lassen solltet.

Das Spiel erscheint am 17. April weltweit für PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 und PC via Steam. Weiter unten findet ihr den neuen Trailer. Die Handelsversion könnt ihr bei Amazon* noch vorbestellen. Für Switch 2 gibt es leider nur eine Game Key Card.

Der Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: Pragmata, Capcom