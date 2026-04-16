Von klassischen Zelda-Spielen inspiriertes RPG erscheint nach fünf Jahren Entwicklungszeit

„Gut Ding will Weile haben“, dachten sich wohl die Entwickler von Ankae Games. Fünf Jahre nach der ersten Ankündigung hat Elementallis nun endlich ein Erscheinungsdatum. Das klassische Top-Down-Adventure mit modernisierter Retro-Ästhetik erscheint am 28. April für Nintendo Switch, PCs, PlayStation und Xbox.

Elementallis lässt sich von klassischen Top-Down-Zelda-Titeln inspirieren – daraus macht auch die Pressemeldung kein Geheimnis, im Gegenteil. Das Spiel fügt dem bekannten Stil jedoch eine eigene Note hinzu. So ist die namensgebende Elementarenergie ein zentrales Gameplay-Element.

Die Welt in Elementallis ist durch das Ungleichgewicht der Elemente dem Untergang geweiht – und ihr seid nicht ganz unschuldig daran. Von Schuldgefühlen getrieben begebt ihr euch auf eine Reise, um das Gleichgewicht der Naturkräfte wiederherzustellen.

Im Spiel gilt es, die Macht von Feuer, Wasser, Elektrizität und weiteren Elementen zu meistern, um Gegner zu bekämpfen und eine weitläufige Welt voller uralter Tempel, Rätsel und Geheimnisse zu erkunden. Acht unterschiedliche Tempel bieten abwechslungsreiche Herausforderungen mit verzwickten Aufgaben, gefährlichen Gegnern und imposanten Bosskämpfen.

Backtracking ist ein zentrales Element des Spiels, denn die Wiederherstellung der Elemente verleiht euch neue Fähigkeiten, mit denen sich bislang unzugängliche Orte erkunden lassen. Im Zentrum steht dabei eine emotionale Geschichte über Schuld, Erkenntnis und den Versuch, eine gebrochene Welt – und das eigene Selbst – zu heilen.

Der neue Trailer:

via Nintendo Everything, Bildmaterial: Elementallis, Top Hat Studios, Ankae Games