Ein brandneuer Roguelite-RPG-Ableger zu Dragon Quest erscheint bereits nächste Woche

Square Enix ist erneut mobil unterwegs: Nach Final Fantasy erhält mit Dragon Quest eine weitere große Marke einen neuen Mobile-Ableger, welche sich spielerisch deutlich von den Hauptteilen unterscheidet. Das Free-to-Play-Roguelite-RPG Dragon Quest Smash/Grow erscheint am 21. April für iOS im App Store und für Android bei Google Play, wie Square Enix bekannt gibt.

Der Fokus liegt diesmal auf dem schnellem, intuitivem Kampf, der als Roguelite-RPG-Abenteuer präsentiert wird. Zerschmettere Horden von Monstern und entfessle anschließend die legendären Coup-de-Grâce-Angriffe der „Dragon Quest“-Reihe! Stärke deinen Charakter mit zufälligen Segnungen und passe deine Kampfstrategie an sich ständig verändernde taktische Situationen an.

Durch die Roguelike-Elemente verläuft keine Quest wie die andere – eine ganz andere Spielerfahrung als die rundenbasierten, planbaren Kämpfe in der Hauptreihe. Dragon Quest Smash/Grow bietet zufällige Segnungen für abwechslungsreiche Durchläufe, ein flexibles Klassensystem mit freischaltbaren Fähigkeiten und eine Hauptstory rund um die Wiederherstellung der Welt.

Gemeinsam mit dem mechanischen Begleiter Roly und Koop-Quests für bis zu vier SpielerInnen kämpft ihr in der virtuellen Welt. Dazu gibt es umfangreiche Endgame-Inhalte wie Bosskämpfe und Monsterwellen. Ein bisschen Vertrautheit wartet dabei auch: natürlich findet ihr bekannte Klasse und neben typischen „Dragon Quest“-Monstern auch weitere vertraute Elemente im Spiel.

Der neue Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: Dragon Quest Smash/Grow, Square Enix