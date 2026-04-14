Auf das „Inazuma Eleven“-Remake warten wir weiter, aber ein weiteres Spiel erscheint im Juni

Während Level-5 das aktuelle Inazuma Eleven: Victory Road weiter mit Updates füttert und dem Spiel in Kürze eine physische „Switch 2“-Version spendiert, zeichnen sich die nächsten zwei Franchise-Projekte am Horizont ab.

Mit Inazuma Eleven: Cross wird es schon im Sommer ein neues Spiel geben. Das Free-to-play-Game wird im Juni in Japan an den Start gehen, wie Level-5 und Aiming bekannt gegeben haben.

„Cross“ ist als Casual-Game konzipiert und bietet eine einfache, intuitive Steuerung, die Fans das Spielen jederzeit und überall ermöglichen soll. Die kürzlich abgeschlossene Beta habe viel positives Feedback erhalten erklärte CEO Akihiro Hino. Jetzt nehme man letzte Anpassungen basierend darauf vor.

Der Ableger wird eine eigenständige Geschichte und den neuen Protagonisten Yo Shiosawa bieten. Wie in „Victory Road“ schlüpft ihr in die Rolle eines Trainers und baut euer Team auf. Teambuilding, Strategien und Spiele stehen auf dem Plan. Ihr steuert die Spieler dabei nicht selbst, sondern agiert als Trainer.

Auf das Remake warten wir weiter

Auf das 2024 angekündigte Remake des Serienerstlings warten Fans allerdings weiterhin. Bei der Level-5 Vision gab es nur ein sehr knappes Update zu Inazuma Eleven RE, das enthüllte, dass das Spiel auch für Nintendo Switch 2 erscheint. Dafür ist die PS4-Version nicht mehr geplant. Die Versionen für PS5, Switch und PCs haben Bestand. Die offizielle Website listet das Spiel weiterhin für 2026, aber so bleibt, wird sich zeigen.

Ein Trailer zu Cross:

via Gematsu (2), Bildmaterial: Inazuma Eleven RE, Level-5