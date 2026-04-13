Palworld-Konkurrent und Pokémon-like geht auf Kickstarter steil und ist nach 8 Stunden finanziert

Immer mehr Pokémon-ähnliche Spiele drängen auf den Markt, viele davon werden von Indie- oder Kleinstudios entwickelt. Das spanische Studio Crema mit etwa 50 Mitarbeitenden, das schon Temtem, Temtem: Showdown und Temtem: Swarm entwickelte, steigt nun auch wieder in den kompetitiven Monstersammel-Bereich mit ein.

Der neueste Ableger, Temtem: Pioneers, greift das Monster‑Sammelprinzip erneut auf, kombiniert es aber mit Survival‑ und Crafting‑Mechaniken und kooperativem Mehrspielermodus für bis zu sechs Personen. Und das kommt gut an.

Das Koop-Survival-Spiel mit umfangreichem Crafting-System hat sein Finanzierungsziel von 90.000 Euro auf Kickstarter nämlich bereits nach wenigen Stunden erreicht. Der jüngste Ableger der Temtem-Reihe wurde am 9. April zusammen mit seiner Kickstarter-Kampagne angekündigt und übertraf das anvisierte Finanzierungsziel von 100.000 US‑Dollar innerhalb eines Tages. Inzwischen steht das Spiel bei knapp 190.000 Euro – bei noch 27 Tagen verbleibender Laufzeit.

Spielerisch sieht sich Temtem: Pioneers als Survival‑Crafting‑Titel im Stil von Palworld, der offene Welterkundung, Bauen und Monster‑Sammeln zu einem stimmigen Gesamterlebnis verbinden will. Dabei könnt ihr ähnlich wie in Aniimo die direkte Kontrolle über eure Temtem in einem völlig neuen Kampfsystem übernehmen. Bis zu drei Temtem können gleichzeitig genutzt werden, um in der Wildnis voller Monster zu überleben.

Ein fertiges Spiel – kein Live-Service-Titel

Wie bei seinen früheren Spielen betont das Studio, dass Pioneers kein Live‑Service‑Titel wird: Nach Erscheinung kann es zwar Updates geben, doch die Entwicklung ist auf einen klaren Abschluss ausgelegt.

Während der Kickstarter-Kampagne kann Temtem: Pioneers ab 25 Euro für einen digitalen Key für Steam oder den Epic Games Store, eine Erwähnung im Abspann sowie eine entsprechende Discord‑Rolle erworben werden. Bisher ist Temtem: Pioneers ausschließlich für PCs angekündigt. Spätere Ports seien möglich, Konsolen langfristig das Ziel. Temtem: Pioneers soll im Jahr 2028 erscheinen.

Der erste Trailer:

via GameRant, Gematsu, Bildmaterial: Temtem: Pioneers, Studio Crema