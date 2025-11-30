Das war … Kalenderwoche 48/2025

Neuauflagen von Atlus-Spielen sowie der 30. Geburtstag von Tales of haben in den letzten Tagen ein wenig Staub aufgewirbelt. In einer eher ruhigen Woche gab es dennoch einige spannende Videos, welche wir euch nochmals zeigen wollen. Nichts verpassen – Wochenrückblick lesen!

Bei SEGA fällt auf, dass teils hochgelobte Spiele nicht wirklich gute Verkaufszahlen erzielen. Gegenüber Investoren hat man nun eingeräumt, dass dies an später veröffentlichten, erweiterten Versionen liegen könnte. Klar, dann wartet die Käuferschaft lieber. Dies ist insbesondere bei Atlus-Spielen der Fall.

Bandai Namco hat unbeabsichtigt für etwas Aufruhr gesorgt mit einem Artwork zum 30. Geburtstag von Tales of. Wegen Personal aus Tales of the Abyss könnte man nämlich auch auf die Idee für ein entsprechendes Remaster kommen. Fehlanzeige, zumindest vorerst!

Einen Teaser-Trailer gab es zu Steins;Gate RE:BOOT (PC) zu sehen, die Neuauflage erscheint im nächsten Jahr mitsamt neuem Ende. In zwei Monaten erscheint bereits Code Vein II (PS5, Xbox Series, PC), die Hintergrundgeschichte sahen wir in einem neuen Prolog-Trailer. Im kommenden DLC zu Elden Ring Nightreign (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC) könnt ihr ab nächster Woche auch als Gelehrter spielen. Ebenfalls noch im Dezember geht Everdream Village (PC) in den Early Access. Stark an Star Fox angelehnt ist Wild Blue Skies (PC), wie neues Gameplay-Material unschwer zeigt. Mittlerweile gestartet ist Bleach: Soul Resonance (Mobil).

Im Januar könnt ihr mit Escape from Ever After (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) eine Hommage an Paper Mario erleben. Als Geist müsst ihr in Haunted Room! Urami-chan (PC) eure Umgebung beeinflussen. Musikalisch und bunt wird es in Yunyun Syndrome!? Rhythm Psychosis (PC), während die Visual Novel Haishin Shoujo no Uraaka Meikyuu (Switch, PC) auch ein bisschen verstörend wird. Bei Kickstarter sammelt derzeit Lekano World Online (PC), hier sollen auch Erwachsene Monster sammeln können. Von sich reden macht auch Another Eden: The Cat Beyond Time and Space (PC, Mobil) und zwar mit einer Kollaboration mit Final Fantasy IX.

Zum ersten Geburtstag von Infinity Nikki (PS5, PC, Mobil) gab es mit Version 2.0 ein großes Update. Bei Final Fantasy VII: Ever Crisis (PC, Mobil) standen derweil Inhalte aus NieR:Automata an. Noch nicht genug Crossover? Dann spannen auch noch Assassin’s Creed Shadows (PS5, Switch 2, Xbox Series, PC) und Attack on Titan zusammen. Alle Abonnenten von Nintendo Switch Online durften sich gleich über vier neue Klassiker im Angebot freuen. Fans von HoYoverse können sich nun Konzerttickets für den Februar sichern. Zum Schluss haben wir noch ein weiteres Fan-Projekt zu Zelda für euch! Diesmal hat sich RawnLink an die Gerudo-Festung aus Ocarina of Time gewagt.