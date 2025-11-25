Die neue Kollaboration zu Assassin’s Creed Shadows überrascht, anders als die „Switch 2“-Version

In gut einer Woche erscheint Assassin’s Creed Shadows für Nintendo Switch 2 – hier bei Amazon* könnt ihr vorbestellen. Das konnte nach wochenlangen Gerüchten kaum noch jemanden überraschen. Anders ist es mit der heute angekündigten Kollaboration.

Ubisoft kündigte eine Zusammenarbeit mit der Anime-Serie Attack on Titan an. Die Kollaboration beginnt heute mit einem exklusiven In-Game-Event und dauert vier Wochen bis zum 22. Dezember an. Zwischenzeitlich erscheint Assassin’s Creed Shadows am 2. Dezember für Switch 2.

„Das Event ist Teil des kommenden Title Updates, das allen Spielenden zur Verfügung steht und zusätzlich einen kostenlosen neuen Story-Inhalt bereitstellt“, erklärt Ubisoft. Das „Attack on Titan“-Event können alle Spielenden betreten, die Yasuke als spielbaren Charakter freigeschaltet haben, indem sie den Questgeber nordöstlich von Yamashiro aufsuchen.

Die rätselhafte Kapelle

Aber wie bringt man Attack on Titan in die Welt von Assassin’s Creed Shadows? Das umschreibt Ubisoft so: „Eine seltsame Begegnung zieht Naoe und Yasuke in eine neue Quest. Das Flüstern von verbotenen Ritualen und monströsen Verwandlungen hallt durch die Schatten. Unter Führung einer seltsam gekleideten Frau namens Ada wagen sie sich tief in die rätselhafte Unterirdische Kapelle, um ihren Freund aus den Fängen eines geheimnisvollen Kults zu retten.“

Und weiter: „Als sich unheimliche Experimente offenbaren und ein monströser Gegner aus den Schatten tritt, sind Naoe und Yasuke gezwungen, ihren Instinkten zu vertrauen, um einer Bedrohung zu entkommen, wie sie ihr bislang noch nie gegenüberstanden. “ Der Abschluss dieser Quest bringt Fans unter anderem ein neues Katana sowie weitere Gegenstände, die sich in versteckten Truhen befinden. Außerdem gibt es „Attack on Titan“-Themenpakete im Store für Charaktere.

Der Kollab-Trailer:

Bildmaterial: Assassin’s Creed Shadows, Ubisoft