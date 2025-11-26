Elden Ring Nightreign stellt den neuen Charakter „Gelehrter“ zum DLC im Video vor

Wenn ihr am 4. Dezember nicht Metroid Prime 4 oder Octopath Traveler 0 spielt, dann vielleicht Elden Ring: Nightreign. Denn der Koop-Ableger erhält an diesem Tag per kostenpflichtigen DLC neue Inhalte.

„The Forsaken Hollows“ – so der Name des DLC – bringt gleich zwei neue spielbare Charaktere sowie zwei mächtige Bosse mit. Einen dieser neuen Charaktere stellte Bandai Namco jetzt mit dem Scholar vor, zu Deutsch dem Gelehrten. Der Gelehrte ist ein Magier mit hoher Arkankraft.

„Ein Akademiker, der durch die Zwischenwelt wandert. Mit seinen beeindruckenden arkanen Fähigkeiten verschafft er sich durch Beobachtung des Schlachtfeldes unglaubliche Vorteile“, führt man weiterhin zum Gelehrten ein.

Neben dem Gelehrten erwartet euch außerdem die Leichenbestatterin, eine gnadenlose Kriegerin mit Stärke und Glauben im Gepäck. „Eine Äbtissin, die den Auftrag hat, den Nachtfürsten zu töten. Mit ihrer beeindruckenden Stärke und ihrem Glauben schickt sie Feinde mit gnadenloser Effizienz ins Jenseits“, heißt es.

Der Gelehrte:

Bildmaterial: Elden Ring Nightreign, Bandai Namco, FromSoftware