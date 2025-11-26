SEGA glaubt offenbar, ihr kauft Atlus-Spiele wegen späterer Neuauflagen nicht zum Start

Im Rahmen einer Investoren-Fragerunde zum zweiten Quartal des aktuellen Fiskaljahres (endet im März 2026) sprach Sega Sammy Holdings überraschend offen über die Verkaufsentwicklung der eigenen Spiele – und dabei fielen Aussagen, die vielen Atlus- und SEGA-Fans nur allzu bekannt vorkommen dürften.
Denn obwohl mehrere SEGA-Titel in den letzten Jahren von Kritikern und Fans hochgelobt wurden, blieben die Verkaufszahlen teilweise hinter den Erwartungen zurück. Woran liegt’s? SEGA hat da eine Vermutung – und sie klingt sehr vertraut.
„Definitive Editions“ als Kaufbremse?
Laut SEGA und GameBiz gibt es mehrere mögliche Gründe für die schwächeren Zahlen: Konkurrenz im Genre, Preisgestaltung … und ein Punkt, der besonders hervorsticht. SpielerInnen zögern offenbar, Spiele zum Launch zu kaufen, weil sie damit rechnen, dass später eine erweiterte oder „definitive“ Version erscheint. Man räumte auch ein, dass das eigene Marketing das Potenzial mancher Titel nicht gut genug vermittelt habe. Die Analyse laufe aktuell weiter.
Der Elefant im Raum: Atlus
Zwar nannte SEGA keine konkreten Spiele – doch Fans waren sich schnell einig: Die Bemerkung zielt sehr wahrscheinlich auch auf Atlus-Titel ab. Seit 2013 gehört Atlus zu SEGA – eigentlich eine Erfolgsgeschichte für SEGA.
Doch die Beispiele liegen auf der Hand: Shin Megami Tensei V: Vengeance, eine erweiterte Fassung zur Version aus 2021, folgte Mitte 2024. Ein Muster, das Atlus seit Jahren pflegt – Stichwort Persona 3 FES, Persona 4 Golden oder z. B. Persona 5 Royal.
Viele SpielerInnen warten deshalb inzwischen lieber ein paar Jahre ab, anstatt am Veröffentlichungstag zuzuschlagen. Immerhin könnte eine bessere Version in greifbarer Nähe sein. Verständlich – aber für SEGA ein Problem.
Ein weiteres Spiel ist Metaphor: ReFantazio. Ob das Spiel irgendwann selbst eine „definitive Edition“ bekommen könnte? Viele Fans befürchten genau das. Beim letzten Event blieb diese Ankündigung zwar aus – doch das mulmige Gefühl bleibt. Es wurde zwar eine „neue“ Version, die sogenannte „Guidebook Edition“ angekündigt, diese soll Anfang 2026 erscheinen – allerdings ohne neue Story-Inhalte oder Zusatzkapitel.
Ob es tatsächlich an den ständigen verbesserten Neuauflagen liegt, wird SEGA weiter untersuchen. Aber allein, dass Sega dieses Thema nun offen anspricht, zeigt: Die Fans lagen mit ihrem Gefühl wohl nicht ganz falsch. Wie handhabt ihr es bei Atlus- und SEGA-Spielen – kauft ihr zum Launch oder wartet ihr vorsichtshalber auf die „Royal/Vengeance/Golden“-Version?
via Automaton Media, Bildmaterial: Persona 5 Royal, Sega, Atlus, P-Studio
8 Kommentare
Der Elefant im Raum hat aber auch noch ein Kind: Der extrem schnelle Preisfall von Sega und Atlus Titeln. Die findest du ja 1-2 Monate nach Release schon im Sale, teilweise 30% günstiger. Am meisten hatte ich mich da bei diversen Yakuza Titeln und Metaphor, zuletzt aber bei dem Sonic Generations Remaster. Ich werde tatsächlich nichts mehr D1 kaufen (was ich auch überall eigentlich so handhaben sollte aber naja, wir sind ja alle ein bisschen Wahnsinnig was das Hobby angeht), einfach wegen dem schnellen Preisfall.
Diese Enhanced Editions sind nochmal ein anderes Thema. Ich glaube nach wie vor, Atlus macht das nicht mehr, da man bereits bei Persona 3 drauf verzichtet hat. Das wird sie nicht davon abhalten, neue Versionen zu bringen wie nun bei Metaphor, die aber einfach nur irgendwelche digitalen Gimmicks dabei haben. Ich glaube prinzipiell nicht, dass Atlus noch was mit Metaphor vor hat, wenn aber, würde man es wohl als DLC handhaben. Bin eher überrascht, dass bisher keine Portierung für Switch 2 angekündigt wurde, aber nach dem miserablen Persona 3 Reload Release auf Switch 2, vielleicht auch keine schlechten Nachrichten.
Aber Sega scheint ja das Problem zu erkennen. Man kommt langsam dahinter, obwohl sich ihr Portfolio schon recht gut verkauft wenn man sich die letzten Geschäftsberichte mal so anschaut. Aber das sind halt Dinge, die Leute hemmen, zum Release was zu kaufen. Genau so wie eben viele Leute auf eine Complete-Edition beim FFVII Remake noch warten. Sega scheint auch generell einzusehen, dass ihr Marketing einfach nicht berauschend ist. Alleine das schleppende Marketing zu jedem neuen Persona-Ableger ist furchtbar. Ein Konzert für den Teaser auf einen Trailer. Ein Konzert für einen Trailer und dann wirklich noch 2-3 Jahre Marketing, nachdem das Spiel angekündigt wurde und man immer noch drauf wartet. Bei Persona 5 hat man bei mir damals noch jegliche Euphorie gekillt, weil der West-Release nochmal über ein halbes Jahr auf sich hat warten lassen.
Doch erstmal so offen diese Einsicht zu vermitteln wird vielleicht bei diesen Prozessen helfen, diese mal abzuschütteln. Und beim abschütteln sind wohl ein paar Tropfen im Büro von Falcom gelandet, wo das hoffentlich kein Trend nun wird wie bei Ys.
Nun ja als Spieler weiß man inzwischen doch auch gar nicht mehr, wann man ein Spiel überhaupt noch kauen soll. Nicht nur durch die erweiterten Versionen, sondern auch die ganzen DLC's. Wundern würde mich das daher nicht, wenn das tatsächlich nen größeren Einfluss hätte. Da hat die Videospielindustrie dann auch leider wirklich selber schuld. Es gab eine Zeit da freute man sich etwas vorzubestellen und nicht nur es direkt zu spielen, sondern auch den Entwickler zu unterstützen damit. Es fühlte sich fair für alle an. Mittlerweile fühlt man sich eher bestraft, wenn man etwas vorbestellt und Day 1 holt. Die Publisher haben ganze Arbeit dabei geleistet den Spaß an frühzeitig erworbenen Exemplaren zu minimieren. Und es wird unsagbar schwer werden, das Vertrauensverhältnis in der Sache zu reparieren.
Allerdings bin ich mir nicht wirklich sicher, obs am Ende tatsächlich das Hauptproblem ist, da es mir bisher immer so vorkam, als wäre es nur ein kleiner Teil, der das Ganze nicht einfach schluckt und tatsächlich wartet. Besonders, weil die Ungeduld der Leute, gerade bei Videospielern, unfassbar angewachsen ist.
Dennoch wäre es schön, falls Sega sich darauf besinnt zukünftig etwas kundenfreundlicher zu releasen. Sei es wenigstens durch klare Kommunikation und sich auch wirklich an sein Wort halten, oder bestenfalls eben tatsächlich weg zu kommen von den späteren Extrainhalten. Sollen die sich halt lieber direkt mehr Zeit lassen, damits direkt mit den Inhalten rauskommt. Aber ich denke das bleibt Wunschdenken^^
Oha, okay... Ich war ja fest davon überzeugt, dass Switch-Umsetzungen quasi Selbstläufer für deutlich bessere Verkaufszahlen in Nippon sind/wären/sein würden. Aber offenbar hab ich mich geirrt. *surprised-Pikachu-Face*
Ja. P5 Royal auf PS5 fand ich schon frech. Wie schon geschrieben: Ein Update-Pfad für 'nen Zehner hätte es auch getan.
Atlustitel sind da ja eher ne Parabel. Erst hoher Startpreis, dann gehts steil bergab und ein paar Jahre später sind die Titel so selten geworden das die Preise wieder stark anziehen. Hatte ich in den letzten Monaten bei einigen 3ds Atlus Titeln. ^ ^
Naja wenn ich eine Reihe mag greife ich sofort zu. Ich weiß natürlich wie der Hase läuft, aber bei nem Persona 6 sage ich ja nicht: Ach ich wart noch 2 Jahre auf die Princess Version!