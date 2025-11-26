SEGA glaubt offenbar, ihr kauft Atlus-Spiele wegen späterer Neuauflagen nicht zum Start

Im Rahmen einer Investoren-Fragerunde zum zweiten Quartal des aktuellen Fiskaljahres (endet im März 2026) sprach Sega Sammy Holdings überraschend offen über die Verkaufsentwicklung der eigenen Spiele – und dabei fielen Aussagen, die vielen Atlus- und SEGA-Fans nur allzu bekannt vorkommen dürften.

Denn obwohl mehrere SEGA-Titel in den letzten Jahren von Kritikern und Fans hochgelobt wurden, blieben die Verkaufszahlen teilweise hinter den Erwartungen zurück. Woran liegt’s? SEGA hat da eine Vermutung – und sie klingt sehr vertraut.

„Definitive Editions“ als Kaufbremse?

Laut SEGA und GameBiz gibt es mehrere mögliche Gründe für die schwächeren Zahlen: Konkurrenz im Genre, Preisgestaltung … und ein Punkt, der besonders hervorsticht. SpielerInnen zögern offenbar, Spiele zum Launch zu kaufen, weil sie damit rechnen, dass später eine erweiterte oder „definitive“ Version erscheint. Man räumte auch ein, dass das eigene Marketing das Potenzial mancher Titel nicht gut genug vermittelt habe. Die Analyse laufe aktuell weiter.

Der Elefant im Raum: Atlus

Zwar nannte SEGA keine konkreten Spiele – doch Fans waren sich schnell einig: Die Bemerkung zielt sehr wahrscheinlich auch auf Atlus-Titel ab. Seit 2013 gehört Atlus zu SEGA – eigentlich eine Erfolgsgeschichte für SEGA.

Doch die Beispiele liegen auf der Hand: Shin Megami Tensei V: Vengeance, eine erweiterte Fassung zur Version aus 2021, folgte Mitte 2024. Ein Muster, das Atlus seit Jahren pflegt – Stichwort Persona 3 FES, Persona 4 Golden oder z. B. Persona 5 Royal.

Viele SpielerInnen warten deshalb inzwischen lieber ein paar Jahre ab, anstatt am Veröffentlichungstag zuzuschlagen. Immerhin könnte eine bessere Version in greifbarer Nähe sein. Verständlich – aber für SEGA ein Problem.

Ein weiteres Spiel ist Metaphor: ReFantazio. Ob das Spiel irgendwann selbst eine „definitive Edition“ bekommen könnte? Viele Fans befürchten genau das. Beim letzten Event blieb diese Ankündigung zwar aus – doch das mulmige Gefühl bleibt. Es wurde zwar eine „neue“ Version, die sogenannte „Guidebook Edition“ angekündigt, diese soll Anfang 2026 erscheinen – allerdings ohne neue Story-Inhalte oder Zusatzkapitel.

Ob es tatsächlich an den ständigen verbesserten Neuauflagen liegt, wird SEGA weiter untersuchen. Aber allein, dass Sega dieses Thema nun offen anspricht, zeigt: Die Fans lagen mit ihrem Gefühl wohl nicht ganz falsch. Wie handhabt ihr es bei Atlus- und SEGA-Spielen – kauft ihr zum Launch oder wartet ihr vorsichtshalber auf die „Royal/Vengeance/Golden“-Version?

via Automaton Media, Bildmaterial: Persona 5 Royal, Sega, Atlus, P-Studio