Nintendo ergänzt „Classics“ um ein First-Party-Spiel, das damals nicht in Japan erschienen ist

Nintendo hat ein neues Update für Nintendo Switch Online angekündigt. Einmal mehr gibt es zwei neue NES- und zwei neue GameBoy-Klassiker und wie immer lohnt sich der genauere Blick darauf.

Mit Kid Icarus: Of Myths and Monsters gibt es nämlich ein Spiel, das seinerzeit eine Ausnahme war. Es ist das direkte Sequel zu Kid Icarus (NES) und war das letzte Spiel des Franchise bis zum 2012 veröffentlichten Kid Icarus Uprising.

Als es 1991 für Game Boy erschienen ist, war es eines der wenigen First-Party-Spiele von Nintendo, die nicht in Japan veröffentlicht wurden. Erst 2012 erschien eine Neuauflage für die 3DS Virtual Console auch in Japan, und zwar nur mit englischen Texten.

Der zweite GameBoy-Titel ist Bionic Commando. Die Adaption des NES-Spiels für den GameBoy wurde 1992 weltweit veröffentlicht. Die Veröffentlichung bei Nintendo Switch Online ist der erste Re-Release des Klassikers.

Zu Battletoads (NES) von Rare muss man wohl nicht viele Worte verlieren. Das Beat’em Up von 1991 ist schon für mehrere Plattformen neu veröffentlicht worden, die populärste Neuveröffentlichung ist vielleicht Rare Replay. Aber es ist natürlich nicht verkehrt, wenn es auch auf der Switch spielbar ist.

Ninja Gaiden II: The Dark Sword of Chaos schließt die Liste ab. Das NES-Spiel ist in Europa als Shadow Warriors II: The Dark Sword of Chaos erschienen. Ninja Gaiden II knüpft spielerisch und inhaltlich an das erste Ninja Gaiden an. Was sagt ihr zu den neuen Spielen?

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Nintendo