Kirby Air Riders legt in Japan den besten Launch eines Spin-offs zur Kirby-Reihe hin

In der japanischen Verkaufswoche vom 17. bis zum 23. November 2025 steht erwartungsgemäß Kirby Air Riders an der Spitze der Handelschart. Im Handel ging das neue Sakurai-Spiel exakt 195.594 Mal über die Ladentheken, dazu kommen die digitalen Verkäufe.

Trotz der noch überschaubaren Hardware-Basis legte Kirby Air Riders den erfolgreichsten Launch eines Spin-offs zur Kirby-Serie in Japan hin. Na gut, werdet ihr sagen. So viele Kirby-Spin-offs gibt es auch gar nicht. Aber weit gefehlt!

Game Data Library vergleicht mit zehn anderen Spin-offs, die allerdings tatsächlich größtenteils ziemlich alt sind. Allen voran ist da Kirby Tilt ’n‘ Tumble, das sich im Jahr 2000 für Game Boy Color in Japan zum Launch über 173.000 Mal verkaufte. Es erschien damals nicht in Europa, wir kommen erst seit einigen Jahren dank Nintendo Classics in den Genuss.

Auch Kirby und das magische Garn (Wii, 109.000 Einheiten) und Kirby und der Regenbogen-Pinsel (Wii U, 33.000 Einheiten) zählt man als Kirby-Spin-offs. Die Vorlage, das GameCube-Original Kirby Air Ride mit 85.000 Einheiten, stellt die „Switch 2“-Neuauflage ebenfalls in den Schatten.

Auch im Kontext der gesamten Reihe kann sich der Launch sehen lassen. Kirby Air Riders geht hier als sechstes Spiel ins Ziel, geschlagen von den deutlich stärkeren Launches wie Kirby und das vergessene Land (380.000 Einheiten) oder Kirby Super Star Ultra (NDS) mit 260.000 Einheiten. Insgesamt dürfte Nintendo wohl zufrieden sein. Ob’s auch der Sakurai-Bonus war?

Die aktuelle Top 10:

[SW2] Kirby Air Riders (Nintendo, 11/20/25) – 195.594 (New) [SW2] Mario Kart World (Nintendo, 06/05/25) – 67.068 (2.202.125) [NSW] Pokémon-Legenden: Z-A (TPC, 10/16/25) – 28.480 (1.271.576) [NSW] Momotaro Dentetsu 2 (Konami, 11/13/25) – 28.074 (118,780) [SW2] Pokémon-Legenden: Z-A (TPC, 10/16/25) – 22.060 (798.015) [SW2] Momotaro Dentetsu 2 (Konami, 11/13/25) – 20.751 (77.558) [SW2] Chronik der Versiegelung (11/06/25) – 9.129 (101.121) [NSW] Dragon Quest I & II HD-2D (10/30/25) – 8.302 (286.589) [NSW] Minecraft (Microsoft, 06/21/18) – 4.909 (4.050.014) [NSW] Animal Crossing: New Horizons (03/20/20) – 4.908 (8.258.611)

Die Hardware-Charts:

Switch 2 – 126.953 (2.870.758) PS5 Digital – 23.381 (1.048.176) Switch OLED – 12.486 (9.314.908) PlayStation 5 Pro – 11.367 (281.760) Switch Lite – 10.908 (6.737.073) Switch – 5.976 (20.175.216) PlayStation 5 – 2.235 (5.851.381) Xbox X Digital – 201 (24.080) Xbox Series X – 118 (323.683) Xbox Series S – 30 (340.097) PlayStation 4 – 17 (7.930.078)

via Gematsu, Bildmaterial: Kirby Air Riders, Nintendo, Bandai Namco