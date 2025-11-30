Das putzige Geister-Abenteuer Haunted Room! Urami-chan erscheint 2026

Im Rahmen der Indie Live Expo hat das japanische Indie-Team von Minimum Box einen neuen Trailer zu Haunted Room! Urami-chan präsentiert und die Veröffentlichung für 2026 bei Steam angekündigt.

Der Titel beschreibt sich als „life-intervention type watch-over game“ – SpielerInnen steuern die süße Geisterfigur Urami-chan und wechseln Vergangenheit und Gegenwart hin und her. In einem Apartment, an welches Urami-chan gebunden ist, kommt es zu einem mysteriösen Mord.

Ihr beobachtet die Ereignisse und greift schließlich behutsam ein, um den Mord an Bewohnerin Ms. Noroi und den drohenden Abriss des Gebäudes zu verhindern. Denn das würde auch bedeuten, dass Urami-chan ihre Bleibe verliert.

Urami-chan kann zunächst nur rufen oder Telekinese einsetzen, um kleine Anomalien auszulösen, die nach und nach größere Veränderungen bewirken können. Je mehr Erfahrung man durch das Erschrecken von Ms. Noroi sammelt, desto mehr Möglichkeiten des Eingriffs werden freigeschaltet.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Haunted Room! Urami-chan, Minimum Box