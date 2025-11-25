MAGES. zeigt ersten Teaser-Trailer zu Steins;Gate RE:BOOT, das auch ein neues Endings bietet

Nach der Verschiebung und der anschließenden, formellen Ankündigung für den Westen haben Spike Chunsoft und Entwickler MAGES. jetzt auch einen ersten Teaser-Trailer zu Steins;Gate RE:BOOT veröffentlicht. Das Reboot soll 2026 für PCs erscheinen. Weitere Plattformen sind noch nicht benannt.

Das Reboot heißt nicht umsonst so: Grafik, Charaktere und Benutzeroberfläche wurden komplett überarbeitet und die Story um ein neues Szenario erweitert. Wie Serien-Producer Tatsuya Matsubara außerdem enthüllte, gibt es ein komplett neues Ending.

Charakter-Designer huke kehrt mit neu gestalteten Outfits und Accessoires zurück, die den DarstellerInnen einen modernen Flair verleihen sollen. Das Stadtbild wurde unter Verwendung authentischer Referenzen aus der damaligen Zeit sorgfältig rekonstruiert.

Der Reboot legt den ursprünglich 2009 veröffentlichten Titel neu auf. Die Story handelt auch weiterhin von einer Gruppe technikbegeisterter Stundenten unter der Führung von Rintaro Okabe. Der erlangt mit seiner neuesten Erfindung aus Versehen die Fähigkeit, Nachrichten in die Vergangenheit zu senden.

Schon seit 2020 arbeitet MAGES. dem Vernehmen nach außerdem an einer Fortsetzung, die noch keinen Namen hat. Diese hört nach wie vor auf den Namen Steins;???, wobei der zweite Teil des Titels noch nicht enthüllt wurde.

Der erste Trailer:

via Gematsu, Automaton Media, Bildmaterial: Steins;Gate RE:BOOT, Spike Chunsoft, MAGES