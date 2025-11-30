Die Visual-Novel Haishin Shoujo no Uraaka Meikyuu taucht tief in Social-Media-Abgründe ein

In dieser neuen Visual-Novel erkunden wir die dunkle Seite von Social Media – was soll da schon schiefgehen? Publisher G-MODE Corporation und Entwickler Acacia haben den Debüt-Trailer zu Haishin Shoujo no Uraaka Meikyuu veröffentlicht, einem Visual-Novel-RPG, das 2026 für Switch und PCs via Steam erscheinen soll. Und der erste Eindruck? Knallbunt, aber gleichzeitig düster, frech … und ziemlich verstörend.

Die Grundidee ist schnell erklärt: Wir stecken in einem Labyrinth aus geheimen Zweit-Accounts fest. Irgendwo darin wartet die Besitzerin eines dieser „Alts“ – und unser Ziel ist es, sie zu finden und zu töten. Das Spiel nimmt die Mechaniken und den Ton moderner Social-Media-Kultur und überspitzt sie bewusst ins Absurde.

Eine Idol-Band, ein Skandal – und …

… plötzlich ein anderes Universum? Die Geschichte dreht sich um die Mädchenband Rag Drops, die gerade auf Social Media durchstartet, bis ein Skandal alles zerstört. Beschuldigungen, Misstrauen und ein gewaltiger Shitstorm bringen die Mitglieder an ihre Grenzen, bevor sie in die Parallelwelt UraU gezogen werden – einem Ort, an dem die dunkle Online-Persona der Mädchen zu Dungeons und Monstern wird.

Im Spiel wechseln sich Dungeonkämpfe mit Visual-Novel-Abschnitten ab. Jede der Mädchen hat ein eigenes „Secret Alt“, voll mit Geheimnissen und psychischen Abgründen. Zu den Figuren gehören u. a. Neon, die gefeierte Sängerin; Riiru, die sagt „I write a suicide note every day!“; Kairi, die aggressive, aber fragile Gitarristin; und Nagi, die selbsternannte „#SelfProclaimedPsychopath“.

Viele Details in den Profilen wurden allerdings schwarz zensiert … was das genau bedeutet, müssen wir wohl selbst herausfinden. Haishin Shoujo no Uraaka Meikyuu soll 2026 für Switch und PC erscheinen. Den Trailer könnt ihr euch hier ansehen:

Der Debüt-Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: Haishin Shoujo no Uraaka Meikyuu, G-MODE, Acacia