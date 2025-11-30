Fanprojekt zeigt die Gerudo-Festung aus Zelda: Ocarina of Time in einem ganz neuen Stil

The Legend of Zelda: Ocarina of Time ist für viele nicht nur ein waschechter Klassiker, sondern eines der besten Videospiele aller Zeiten. Selbst 27 Jahre nach Veröffentlichung tauchen immer wieder Fans auf, die dem Spiel einen neuen, modernen Anstrich verpassen wollen.

Einer der bekanntesten Namen in dieser Szene ist RwanLink, der nun ein neues Video veröffentlicht hat. Schon 2021 zeigte er, wie Kakariko in der Unreal Engine 5 aussehen könnte. Jetzt legt er mal wieder nach: In seinem neuesten Projekt präsentiert er die Gerudo-Festung, aber diesmal in einem komplett anderen Stil – weniger realistisch, mehr stilisiert, fast schon wie ein moderner Cartoon mit „Prince of Persia“-Vibes.

Das Video simuliert in der zweiten Hälfte auch Gameplay, ist aber rein filmisch. Bemerkenswert ist auch, wie schnell das Projekt entstand: Laut RwanLink benötigte er nur drei Monate für Konzept und Umsetzung. RwanLink finanziert seine Projekte mithilfe seiner Community und einem Patreon.

Bereits 2023 arbeitete er an einem Kurzfilm im Ghibli-Stil zu Ocarina of Time, zu dem ihr hier unseren Artikel mehr lesen könnt. Schaut auf RwanLinks Youtube-Kanal vorbei, um weitere seiner Projekte zu entdecken!

Nintendo beobachtet solche Projekte erfahrungsgemäß genau

So beeindruckend die Fan-Videos auch sind – die Frage bleibt, wie lange Nintendo bei solchen Projekten stillhält. In der Vergangenheit hat das Unternehmen Fan-Remakes meist nicht besonders lange geduldet. Man muss also abwarten, wie sich die Dinge entwickeln. RwanLink ist schließlich schon lange im Geschäft und weiß, worauf er achten muss und worauf er sich einlässt.

Ein weiterer bekannter Name ist CryZENx, der seit Jahren an einem eigenen Unreal-Engine-Remake von Ocarina of Time arbeitet. Im Gegensatz zu RwanLinks gab es bei ihm sogar schon spielbare Demo-Versionen. Wie gefällt euch der neue Stil – lieber realistisch wie bei CryZENx oder eher der stylisierte Ansatz von RwanLink?

Das neue Video von RwanLink:

via PC Games Hardware, Bildmaterial: RwanLink