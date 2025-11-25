Das nächste NieR-Crossover kommt in dieser Woche – diesmal in einem „Final Fantasy“-Spiel

„Für Geld sagen wir zu allem Ja“, witzelte der offizielle NieR-Account bei Twitter, als die Kollaboration zwischen Stellar Blade und NieR:Automata angekündigt wurde. Danach folgte noch ein Crossover mit dem Looter-Shooter The First Descendant. Für die neueste Kollaboration wird wohl kein Bargeld fließen, denn es bleibt firmenintern.

Eine Überraschung ist das Crossover von NieR und Final Fantasy VII: Ever Crisis nicht mehr, die Roadmap für das restliche Jahr hatte es bereits vorgesehen. Es schließt an Kooperationen zu Advent Children und Final Fantasy XIII an. Ab dem 27. November geht es mit den NieR-Inhalten in Ever Crisis los.

Beim Event „The YoRHa No.2 Type B Intercept – Encounter in the City Ruins“ trefft ihr auf Boss 2B, wahlweise könnt ihr dabei Yuffie und Tifa in passende Kostüme einkleiden. Für sie gibt es auch Waffenskins. Besiegt ihr 2B, erhaltet ihr die Enemy-Ability Whirling Ravager.

Final Fantasy VII: Ever Crisis widmet sich bekanntlich der gesamten FFVII-Compilation, wenn auch schrittweise in Häppchen. Die Veröffentlichung neuer Story-Inhalte erfolgt in Kapiteln. Es gibt aber auch ganz neue Inhalte wie beispielsweise die Geschichte um den jungen Sephiroth. Und natürlich, wie es sich für ein Mobile-Game ziemt, hin und wieder eine Kollaboration. Das Spiel ist für Mobilgeräte und PC-Steam kostenlos verfügbar.

Der Trailer dazu:

Bildmaterial: Final Fantasy VII: Ever Crisis, Square Enix, Applibot