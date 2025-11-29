Code Vein II: Der neue Prolog-Trailer führt euch in die Lore um die Wiederkehr ein

Nach zuletzt mehreren Charakter-Trailern hat Bandai Namco den „Prolog-Trailer“ zu Code Vein II veröffentlicht. Bisher liegt das Video nur in seiner japanischen Fassung vor. Dafür gibt es im Bandai Namco Blog eine deutschsprachige Einführung in die Welt und Geschichte von Code Vein II.

Beschrieben wird dabei das mysteriöse Phänomen der Wiederkehr und die dadurch entstandenen Lebewesen. „Alles, was mit der Wiederkehr in Berührung kam, mutierte zu grotesken Formen – sowohl Lebewesen als auch tote Materie“, heißt es.

Die Wiedergänger machen es sich zur Aufgabe, die Wiederkehr zu versiegeln. „Du musst die Siegel der Kokons brechen und die Kinder der Wiederkehr vernichten, die darin schlafen – bevor es zu spät ist und der Untergang der Welt sich nicht mehr aufhalten lässt“, wird eure Aufgabe beschrieben.

Wiedergänger an eurer Seite

Im Verlauf des Abenteuers begegnet ihr verschiedenen Wiedergängern, die den Schlüssel zur Rettung der kollabierenden Welt darstellen könnten. Spielende können enge Verbindungen zu anderen Wiedergängern aufbauen, die sie auf ihrer Reise begleiten.

Mit dem dynamischen Partner-System kämpfen sie Seite an Seite gegen gefährliche Gegner und gewaltige Bosse. Mit Blut, das ihr Gegnern entzieht, könnt ihr mächtige Fähigkeiten aktivieren. Darüber hinaus helfen einzigartige Waffen und Ausrüstungen.

Ob es am 30. Januar 2026 die physische Standardedition für PS5 bei Amazon* oder die 179,99 Euro teure Collector’s Edition aus dem Bandai Namco Store ist, darf jeder selbst entscheiden. Verschiedene digitale Optionen stellt der Trailer am Ende vor.

Der Prolog-Trailer:

Bildmaterial: Code Vein II, Bandai Namco