Den Kapitalismus besiegen: Dieses neue „Paper Mario“-like will euch im Januar überzeugen

Paper Mario nahm einst auf dem N64 seinen Anfang. Eine prägende Ära für viele EntwicklerInnen von heute. So kommt es, dass sich hin und wieder Studios von den alten Zeiten inspirieren lassen. „Paper Mario“-likes gibt es viele und im Januar kommt ein weiteres Spiel dazu.

Escape from Ever After erscheint am 23. Januar 2026 für PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PCs via Steam. Das gaben Publisher HypeTrain Digital und Entwickler Sleepy Castle Studio bekannt.

Das Adventure-RPG versteht sich als Hommage an klassische Paper-Mario-Spiele und verlegt sein Abenteuer in Märchen- und Bilderbuchwelten, in denen bekannte Helden nicht nur gegen schräge Gegner, sondern auch gegen den Kapitalismus antreten. Geld wird hier wohl nicht gefaltet.

SpielerInnen sollen in farbenfrohe Schauplätze voller verschiedener Figuren, Nebenaufgaben, Schätze und Geheimnisse eintauchen können und arbeiten sich innerhalb der Ever After Inc. die Karriereleiter hinauf, um das gierige Unternehmen von innen heraus zu Fall zu bringen.

Dabei dürft ihr auf ein rundenbasiertes Kampfsystem vertrauen. Wo Kapitalismus ist, ist auch Bürokratie. Klingt verrückt, aber euer Büro bei Ever After Inc. könnt ihr selbst gestalten und dekorieren. Der Umsturz soll schließlich auch in schöner Umgebung vonstattengehen.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Escape from Ever After, HypeTrain Digital, Sleepy Castle Studio