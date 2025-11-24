Bleach: Soul Resonance ist gestartet – aber einige Fans bemängeln, es spiele sich wie eine Beta

Vor wenigen Tagen startete Bleach: Soul Resonance von Crunchyroll und A PLUS JAPAN auf iOS und Android. Dabei befand sich das Spiel seit langer Zeit in Entwicklung – bereits im Sommer 2023 ging das Spiel in eine stark limitierte Closed-Beta, wo es lange Zeit benötigte, um nach einer erfolgreichen Vorregistrierungsphase veröffentlicht zu werden.

Highlights des Mobile-Games sind zweifelsohne die Welt von Tite Kubos Bleach und die aufwändigen 3D-Kämpfe mit dem Timing-kritischen Drei‑Charakter‑Kampfsystem und den einzigartigen Zanpakutō und Fähigkeiten. Auch die detaillierten Charaktermodelle, das Kampfsystem und der Soundtrack wird von Fans rund um den Globus positiv aufgenommen.

Jedoch gibt es bereits zum Start ungewöhnlich viel negatives Feedback zum Spiel auf Social Media. Während einige SpielerInnen den nicht überzeugenden Track-Record von Crunchyrolls Gacha-Games und deren kurze Laufzeit ansprechen, sind andere vom unfertigen Zustand nach der langen Entwicklungszeit des Spiels überrascht.

Viel Fankritik zum Start

Zum Beispiel berichten mehrere User auf Reddit, dass das Spiel ab Kapitel 3 keine Voicelines mehr bietet und zum Teil Cutscenes nicht vorhanden sind. Andere Nutzer beschweren sich, hier ein unfertiges Spiel zu spielen und befürchten, dass der schlechte Ersteindruck andere Fans dazu ermutigen wird, das Spiel schnell abzustoßen.

Manche fühlen sich sogar so, als ob sie eine Open-Beta spielen würden. Das Level‑Locking in manchen Modi wird als störend empfunden. Allgemein überwiegt die Hoffnung, dass zukünftige Updates das Spielerlebnis verbessern werden.​​

Bei der Bleach-Fanbasis scheint Bleach: Soul Resonance aber insgesamt gut anzukommen, insbesondere bei Fans des Anime. Trotz einiger Kritikpunkte überwiegt die Freude, ein hochwertiges Bleach-Spiel in 3D auf dem Handy spielen zu können. Nach dem durchwachsenen Start des Spiels befürchten jedoch einige Fans, dass das neue Bleach Mobile-Game wie viele Gacha-Games in den letzten Jahren bereits vorzeitig eingestellt werden wird.

Der Launchtrailer:

via Crunchyroll, Reddit, Bildmaterial: Bleach: Soul Resonance, Crunchyroll, A PLUS JAPAN