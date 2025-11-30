Folgt dem Biber: Das Cozy-Farming-Game Everdream Village geht in Kürze in den Early-Access

Wenn ihr befürchtet habt, dass ihr euch demnächst mal wieder mit der kalten Welt beschäftigen müsst: Es gibt gute Nachrichten! Das nächste Cozy-Farming-Game ist bereits in der Pipeline. In Everdream Village, das auf Everdream Valley aufbaut, könnt ihr euer eigenes Dorf aufbauen – mit allem, was dazugehört.

Bau dein eigenes süßes Dorf, bewirtschafte Felder, züchte Tiere und baue eine Freundschaft mit deinen Dorfbewohnern auf. Wenn deine Insel dir zu langweilig wird, schwing dich einfach ins Boot und segel auf zu neuen Abenteuern auf anderen Inseln! Dort gibt es Schätze zu entdecken, neue Ökosysteme zu erforschen und Geheimnisse zu finden.



Mittels einer Terraforming-Mechanik ist die eigene Insel auch kreativ formbar. Eine Mechanik, mit der man schon in Animal Crossing viel Zeit verbringen konnte. Und das alles ist noch nicht genug: Es gibt noch eine ganze Menge weiterer kleiner Aktivitäten wie kochen, fischen oder wilde Tierchen sammeln.



Bis das Spiel am 12. Dezember im Early-Access bei Steam erscheint, könnt ihr euch die Zeit mit dem Trailer vertreiben. Langfristig soll Everdream Village für Xbox Series, Xbox One, PS5 und PS4, Switch und natürlich auch PC erscheinen. Wann die endgültige Version dann verfügbar ist, wissen wir noch nicht, aber wir bleiben dran!

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Everdream Village, Untold Tales, VARSAV Game Studios, Mooneaters