Fans sind wegen der Charaktere auf „30th Anniversary“-Artwork zu Tales of aus dem Häuschen

Die „Tales of“-Remaster beschäftigen weiter die Community. Nach der offiziellen Ankündigung von Tales of Berseria und der Bestätigung, dass auch an einem Remaster von Tales of Xillia 2 gearbeitet wird, hat Bandai Namco jetzt ein offizielles Artwork zum 30. Geburtstag der Serie veröffentlicht.

Der Begleittext dazu ist eigentlich recht eindeutig, trotzdem spekulieren Fans und geben natürlich auch zahlreich ihre Wünsche für weitere Remaster und Neuauflagen ab. Wir sehen auf dem Artwork unter anderem Luke fon Fabre, den Hauptcharakter aus Tales of the Abyss. Da bekommen die ersten Fans schon Schnappatmung.

Laut Bandai Namco beinhaltet das Artwork nämlich Charaktere aus Spielen, die derzeit Remaster erhalten. Aber eben auch Charaktere, die in diesem und im nächsten Jahr einen größeren Geburtstag feiern. Und dazu zählt Tales of the Abyss, das im Dezember stolze 20 Jahre alt wird.

Das hält viele Fans nicht davon ab, den Tweet nicht richtig zu lesen und in den Kommentaren die „Bestätigung“ zu hinterlassen, Tales of the Abyss werde nun als nächstes Remaster folgen. Wenngleich: Selbst Producer Yuki Ishikawa sprach schon über eine mögliche Neuauflage von Abyss und outete sich als Fan.

Auch über Alphen aus Tales of Arise wundern sich viele Fans. Der aktuellste Teil der Serie wird im kommenden Jahr aber fünf Jahre alt – und so hat sich Alphen seinen Auftritt verdient. Milla Maxwell und Jude Mathis (Tales of Xillia) sowie Velvet Crowe (Berseria) und Asbel Lhant (Graces f) sind dank ihrer Remaster enthalten.

Das komplette Artwork:

Bildmaterial: Bandai Namco