Fans sind wegen der Charaktere auf „30th Anniversary“-Artwork zu Tales of aus dem Häuschen

Die „Tales of“-Remaster beschäftigen weiter die Community. Nach der offiziellen Ankündigung von Tales of Berseria und der Bestätigung, dass auch an einem Remaster von Tales of Xillia 2 gearbeitet wird, hat Bandai Namco jetzt ein offizielles Artwork zum 30. Geburtstag der Serie veröffentlicht.
Der Begleittext dazu ist eigentlich recht eindeutig, trotzdem spekulieren Fans und geben natürlich auch zahlreich ihre Wünsche für weitere Remaster und Neuauflagen ab. Wir sehen auf dem Artwork unter anderem Luke fon Fabre, den Hauptcharakter aus Tales of the Abyss. Da bekommen die ersten Fans schon Schnappatmung.
Laut Bandai Namco beinhaltet das Artwork nämlich Charaktere aus Spielen, die derzeit Remaster erhalten. Aber eben auch Charaktere, die in diesem und im nächsten Jahr einen größeren Geburtstag feiern. Und dazu zählt Tales of the Abyss, das im Dezember stolze 20 Jahre alt wird.
Das hält viele Fans nicht davon ab, den Tweet nicht richtig zu lesen und in den Kommentaren die „Bestätigung“ zu hinterlassen, Tales of the Abyss werde nun als nächstes Remaster folgen. Wenngleich: Selbst Producer Yuki Ishikawa sprach schon über eine mögliche Neuauflage von Abyss und outete sich als Fan.
Auch über Alphen aus Tales of Arise wundern sich viele Fans. Der aktuellste Teil der Serie wird im kommenden Jahr aber fünf Jahre alt – und so hat sich Alphen seinen Auftritt verdient. Milla Maxwell und Jude Mathis (Tales of Xillia) sowie Velvet Crowe (Berseria) und Asbel Lhant (Graces f) sind dank ihrer Remaster enthalten.
Alphen macht in diesem Bild nur Sinn, wenn man überraschender Art und weise ein Tales of Arise 2 ankündigen sollte, oder ne weitere Erweiterung für Arise, auch wenn das wieder gegen die Worte gehen täte, als man behauptete, man hätte keine DLC Pläne für Arise, nur um dann doch was zu bringen.
Jedenfalls macht das Bild Hoffnung und gleichzeitig auch eine Stärkung der Erwartungshaltung an ein Remaster von Tales of the Abyss, da eben auch Luke auf dem Bild zu sehen ist und bisher jeder der gezeigten Protagonisten als Remaster/Spielprojekt irgend einer Art vorkam, bis auf Luke eben und Alphen.
Irgend eine Bedeutung wird Alphen schon haben, ansonsten wäre er logischerweise einfach nicht auf dem Bild und man hätte genauso gut besser ein anderen Protagonisten aufs Bild packen können, der sinnvoller gewesen wäre udn für definitiv mehr Furore gesorgt hätte, wie z.B.
Sorey von Tales of Zestiria ..wenn man schon Berseria macht, wäre das eigentlich die logischste Konsequenz bloß gewesen.
Oder Cress Albane für ein ordentliches modernes Phantasia-Remake mit der Arise-Engine, um mal endlich bei den alten Wurzeln anzupacken, die längst überfällig wären in die Neuzeit zu holen
Oder eben ein Kanata Hjuger, um einfach mal als Remaster eins der Mobile-Spiele endlich vernünftig und in technisch Besser auf die anderen Plattformen zu bringen mit Tales of Crestoria, weil ein Titel wie dieser völlig unerwartet käme und niemand aufn Schirm hätte, weil sich die meisten Leute halt auf die alten Konsolentitel fokussieren, die es nie in den Westen geschafft haben, wo bei es leider Gottes eben auch titel gibt, die es nie auf Konsole überhauopt geschafft haben wie Crestoria, Luminaria usw., die es auch verdient hätte endlich mal richtig vollständig released zu werden.
Naja zumindest würden wird mit Tales of Abyss ein relativ sinnvolle remastered erhalten. Also nicht alles unnötig