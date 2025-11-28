Infinity Nikki feiert seinen ersten Geburtstag mit dem bisher größten Update

Viele Fans haben es sicher schon mitbekommen: Infinity Nikki 2.0 wurde am 26. November, also zum einjährigen Geburtstag des Spiels, veröffentlicht. Laut Infold Games und Paper Games ist die Version 2.0: Terra’s Call das bislang umfassendste Update und ergänzt die Geschichte der Reihe deutlich.

Das „neu interpretierte Miraland“ wird von Freiheit, Kreativität und Verbindung geprägt. Dazu zählen umfangreiche Verbesserungen bei Erkundung, Kampf, Erzählweise und Individualisierung. Ebenso gibt es eine neue, große Karte: Itzaland heißt der Ort, an dem ihr die neuen Abenteuer erleben könnt.

Dazu gibt es auch einige Updates in der Spielmechanik. Beispielsweise geben euch die neuen Bewegungsmöglichkeiten wie Vergrößerung, Greifhaken und Schwerelosigkeitsbewegung neue Möglichkeiten, die Areale zu erkunden. Das neue Bogenschießen-System gibt euch zudem eine neue Möglichkeit zum Kämpfen an die Hand.

Auch technisch hat sich einiges getan: Grafik und Sound wurden zum Teil deutlich verbessert. Beispielsweise gibt es jetzt neue Lichteffekte, Nebel und realistischere Wolken. Auf Mobilgeräten gibt es einen Ultra-Grafikmodus, der vor allem die Schattendarstellung verbessert. Dazu kommen über 20.000 neue Soundeffekte, wie zum Beispiel unterschiedliche Vogelgesänge je nach Ort. Für PC und Konsole gibt es neue Controlleroptionen

Zudem gibt es die üblichen Verbesserungen: Neue Haupt- und Nebenhandlungen bringen die Story voran und neue Mode-Sets, darunter exklusive Jubiläums- und Geburtstagsoutfits, verhelfen euch zu noch mehr Styling-Punkten. Das neue Update ist ab sofort für Steam, den Epic Games Store sowie auf PS4 und PS5 verfügbar.

Die neuen Videos:

via PR, PocketGamer, Bildmaterial: Infinity Nikki, Infold Games, Papergames