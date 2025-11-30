Denpa-Rhythmus-Action: Yunyun Syndrome!? Rhythm Psychosis erscheint im April

Der japanische Publisher Alliance Arts hat im Rahmen der Indie Live Expo einen neuen Trailer zu Yunyun Syndrome!? Rhythm Psychosis veröffentlicht und den Zeitraum für den Launch des Rhythmus-Abenteuers aus April 2026 bei Steam eingegrenzt.

Das Spiel von WSS playground und Entwickler WHO YOU „lässt Spieler auf einer Welle von Denpa-Songs reiten, um Verschwörungs-Dokumente an die Welt auszusenden.“ Ihr übernehmt die Rolle des Hikikomori-Mädchens Qtie, das voll auf Denpa-Songs abfährt.

„Denpa ist ein Musikgenre, das bewusst merkwürdig und catchy ist. Alle spielbaren Songs im Spiel sind Denpa“, heißt es. Neben den 30 Denpa-Songs soll Yunyun Syndrome!? Rhythm Psychosis auch ein „Doki-Doki-Erlebnis“ bieten. Das wiederum steht im Japanischen für das Geräusch eines schlagenden Herzens und kann unterschiedliche Emotionen ausdrücken.

Neben dem neuen Trailer gibt es bei Steam jetzt auch eine spielbare Demo, die das oben beschriebene etwas greifbarer machen soll. Außerdem wurde ein Musikvideo für den Charakter-Song „Peak Ecstasy!! Rim de Lacent☆“ veröffentlicht. Der zweite Original-Denpa-Song nach Themesong Denpa-tic Imaginary Girl ‚Q‘ wird von Yunyun (CV: Haruko Momoi) gesungen.

Die neuen Videos:

Bildmaterial: Yunyun Syndrome!? Rhythm Psychosis, Alliance Arts, WSS playground, WHO YOU