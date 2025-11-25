Sieht aus wie Star Fox und ist auch von einem „Star Fox“-Schöpfer: Wild Blue ist zurück

Im März haben wir erstmals über Wild Blue berichtet, das zuletzt dann im Rahmen der Gamescom zurück auf die Bildfläche drängte. Jetzt haben die Macher von Chuhai Labs einen weiteren Gameplay-Trailer veröffentlicht.
Das Spiel versteht sich als moderne Hommage an klassische On-Rails-Abenteuer der 90er-Jahre und erinnert vielleicht nicht grundlos an einen der bekanntesten Vertreter des Genres: Star Fox.
Das Studio Chuhai Labs wurde nämlich von Giles Goddard gegründet, einem der ursprünglichen Programmierer von Star Fox, dem legendären SNES-Klassiker von Nintendo. Wild Blue setzt auf handgefertigte Anime-Style-Visuals, die eine farbenfrohe und stilisierte Welt erschaffen. Die Steuerung soll sowohl für Neulinge als auch für Veteraninnen intuitiv und leicht zugänglich sein.
Inzwischen heißt das Spiel, das von Publisher Humble Games vertrieben wird, Wild Blue Skies. Der neue Trailer stellt uns minutenlang neue Szenen aus dem „Hurricane“-Level vor und präsentiert am Ende das neue Logo des Spiels.
Im Zentrum steht Protagonist Bowie Stray, der gemeinsam mit den Blue Bombers in ihren sogenannten Cloudcutters gegen die finsteren Truppen von Grimclaw antritt. Neben linearen Missionen verspricht Wild Blue verzweigte Flugrouten, die den Wiederspielwert steigern sollen.
Der neue Trailer:
Bildmaterial: Wild Blue, Humble Games, Chuhai Labs
2 Kommentare
So nah wie das am Original ist, rieche ich schon den nächsten Rechtsstreit.
Das Spiel könnt wenn man wollt viel schöner aussehen, aber diese gewollte "Uglifizierung" sticht ja schon absolut ins Auge, damit man sicherstellt, dass das Spiel auch auf der technisch schlechtesten Plattform noch lauffähig ist...
Von der uglifizierten Wasseranimation kriegt man ja Kopfschmerzen, wenn man sich das dauernd anschauen muss, alles an dem gezeigten Material wirkt, als wäre es graphisch noch rohes Alpha-Material...
Was auch gegen jegliche Logik geht ist das das Level-Design beim Boss nicht in ein 3D Areal Wechsel, so dass der Boss umflogen werden kann , stattdessen fliegt man immer schön grade aus weiter mit dem Boss, der unlogischer mit einem sich endlos nach hinten weg bewegt, solange man eben brauch um ihn besiegt zu kriegen lol
Ich hoffe, bis das Spiel raus ist, optimiert man definitiv noch das ein oder andere optisch am Spiel, ich bezweifle das jedoch, dass da noch viel dran gemacht wird, vermutlich weil das Spiel kaum Budget dafür hat