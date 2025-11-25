Sieht aus wie Star Fox und ist auch von einem „Star Fox“-Schöpfer: Wild Blue ist zurück

Im März haben wir erstmals über Wild Blue berichtet, das zuletzt dann im Rahmen der Gamescom zurück auf die Bildfläche drängte. Jetzt haben die Macher von Chuhai Labs einen weiteren Gameplay-Trailer veröffentlicht.

Das Spiel versteht sich als moderne Hommage an klassische On-Rails-Abenteuer der 90er-Jahre und erinnert vielleicht nicht grundlos an einen der bekanntesten Vertreter des Genres: Star Fox.

Das Studio Chuhai Labs wurde nämlich von Giles Goddard gegründet, einem der ursprünglichen Programmierer von Star Fox, dem legendären SNES-Klassiker von Nintendo. Wild Blue setzt auf handgefertigte Anime-Style-Visuals, die eine farbenfrohe und stilisierte Welt erschaffen. Die Steuerung soll sowohl für Neulinge als auch für Veteraninnen intuitiv und leicht zugänglich sein.

Inzwischen heißt das Spiel, das von Publisher Humble Games vertrieben wird, Wild Blue Skies. Der neue Trailer stellt uns minutenlang neue Szenen aus dem „Hurricane“-Level vor und präsentiert am Ende das neue Logo des Spiels.

Im Zentrum steht Protagonist Bowie Stray, der gemeinsam mit den Blue Bombers in ihren sogenannten Cloudcutters gegen die finsteren Truppen von Grimclaw antritt. Neben linearen Missionen verspricht Wild Blue verzweigte Flugrouten, die den Wiederspielwert steigern sollen.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Wild Blue, Humble Games, Chuhai Labs