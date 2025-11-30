Final Fantasy IX zieht erneut die Aufmerksamkeit auf sich: Zidane und Co. starten in Another Eden

Euch geht es vielleicht auch so: Geburtsdaten merken ist nicht euer Ding. Da ist man froh, wenn man beiläufig von anderen erinnert wird. Den 25. Geburtstag von Final Fantasy IX kann man aber wirklich kaum verpassen.

Den ausufernden Aktivitäten und Merchandise-Produkten rund um das Jubiläum wird ein weiterer Eintrag hinzugefügt. Another Eden: The Cat Beyond Time and Space erhält Anfang Dezember ein Crossover mit Final Fantasy IX.

Das Event „Memories of Another Sky“ bringt Fans des Mobile- und PC-Games ein Wiedersehen mit den kultigen Charaktere Zidane, Vivi, Garnet und Steiner, nachdem Protagonist Aldo durch ein Loch in der Raumzeit fällt und sich in einer ihm unbekannten Welt wiederfindet: Alexandria.

Neben einer Geschichte um die Tantalus-Theatergruppe gibt es auch nostalgische Mechaniken aus dem Klassiker. Zudem können Moogles über das Mognet bei der Zustellung ihrer Post unterstützt werden. Zur Feier des Events können SpielerInnen 2.000 Chronos Stones zusätzlich sammeln.

Das Singleplayer-Abenteuer Another Eden läuft schon seit 2019 und nahm auf Mobilgeräten seinen Anfang, bevor es 2021 auch eine Steam-Version gab. Beteiligt an der Entwicklung von Another Eden war unter anderem Masato Kato, einst Szenarioschreiber von Chrono Trigger. Zudem steuert Yasunori Mitsuda Musik bei.

Ein Trailer zur Kollab:

Bildmaterial: Another Eden: The Cat Beyond Time and Space, GREE, Wright Flyer Studios