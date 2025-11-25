Vorverkauf ab morgen: Hoyoverse-Konzertreihe macht 2026 einmal in Deutschland Halt

Musik hat für Hoyoverse einen hohen Stellenwert, das merkt man stets nicht nur an den Spielen selbst, sondern auch an Events und Merchandise. Nach einer Reihe von kleineren Konzerten geht Hoyoverse jetzt mit einer großen Konzerttour auf Weltreise. Unter den sechs Städten weltweit ist dabei auch Berlin.

Bei den HoyoFair-Fan-Konzerten 2026 präsentiert man Musik aus vier Hoyoverse-Spielen. Mit Honkai: Star Rail, Genshin Impact, Zenless Zone Zero und Honkai Impact 3rd will man Fans ein „immersives, audiovisuelles Fest“ bieten. Schon morgen 11 Uhr beginnt exklusive der Vorverkauf* bei Eventim.

Der normale Verkauf startet am 28. November. Das Konzert in Berlin findet am 27. Februar 2026 in der Uber Eats Music Hall statt. Tickets gibt es ab 50 Euro. In allen Ticketkategorien sind obendrein einige kleine Geschenke inkludiert.

Aus Honkai: Star Rail gibt es bei den Konzerten beliebte Fan-Musik wie „Dr. Ratio’s Metaphysics of Bathing“ und „TRASH CAN SONG“. „Jedes Lied trägt einzigartige Erinnerungen der Trailblaze-Reise in sich“, so Hoyoverse. Auch ein „geheimnisvolles Stück“ wird sein Debüt auf den Bühnen feiern.

Beliebte Fan-Lieder

Honkai Impact 3rd präsentiert seine mitreißende Musik mit Songs wie „Rubia“, „TruE“ und „Da Capo“. Fans von Genshin Impact dürfen sich auf vertraute Melodien der Originalmusik freuen und in beliebte Fan-Lieder eintauchen. „Zwei besonders beliebte Stücke, ‚Emberfire‘ und ‚La vaguelette‘, die wertvolle Erinnerungen der Reisenden in sich tragen, werden bei diesem Konzert in besonderer Weise neu interpretiert.“

Und auch Zenless Zone Zero schließt sich natürlich dieser musikalischen Reise an, „indem drei sehr beliebte Fan-Lieder ins Rampenlicht gestellt werden, die von den heißgeliebten Cunning Hares, Hoshimi Miyabi und Ellen handeln, um die Kreativität der lebhaften Community zur Schau zu stellen. Besonders sticht der Erfolgshit ‚Moe Chakka Fire‘ von Issey (弌誠) hervor […]“. Schon morgen 11 Uhr beginnt exklusive der Vorverkauf* bei Eventim.

Der Trailer zum Konzert:

Bildmaterial: Hoyoverse