Lekano World Online will ein Creature-Collector für Erwachsene sein, aber wird kritisch beäugt

Lekano Games hat Lekano World Online vorgestellt. Neben einem neuen Ankündigungstrailer gibt es ab sofort auch einen Playtest bei Steam, in dem ihr erste Arenakämpfe mit den Lekamon ausfechten könnt. Das Indie-Studio hat parallel eine Kickstarter-Kampagne ins Leben gerufen, um die Entwicklung weiter zu finanzieren.

Das Spiel führt in ein postapokalyptisches Fantasy-Setting, in dem der mächtige Kristall Lekryst zerbrochen ist und dadurch die Kreaturen der Dunkelheit, genannt Vorla, entfesselt wurden. Ihr übernehmt die Rolle eines Lekanite, einem aus einer anderen Welt beschworenen Helden. Sammelt die Splitter des Lekryst, zieht mächtige Begleiter namens Lekamon auf und trainiert sie, um die Dunkelheit zu besiegen.

Lekano World Online möchte Action-RPG, Arena-Shooter und Creature-Collection-Elemente miteinander verbinden. „Wenn Sie mit Spielen aufgewachsen sind, in denen man Kreaturen sammeln kann, wird dieses Spiel Sie mehr begeistern als jedes andere“, heißt es auf der Kickstarter-Seite.

Und weiter: „Als Kinder träumten wir von Welten, in denen man mit Kreaturen reisen, neue Freunde finden, kämpfen, schwebende Inseln erkunden und das Gefühl haben konnte, dass jedes Abenteuer wirklich zu einem selbst gehörte. Aber dann wurden wir erwachsen. Und das Genre … nicht.“ Hier will Lekano World Online also anknüpfen.

Während der erste Trailer, den IGN veröffentlichen durfte, mit Vergleichen wie Pokémon, Arc Raiders und Marvel Rivals um sich wirft, sind die Kommentare allerdings weniger euphorisch. Viele KI-Vorwürfe werden laut und inhaltlich zeigen sich nur wenige begeistert. Auf der Steam-Seite sowie bei der Kickstarter-Kampagne erfahrt ihr mehr. Wie seht ihr die ersten Szenen?

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Lekano World Online, Lekano Games