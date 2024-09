Das war … Kalenderwoche 35/2024

Gleich nach der Gamescom hat Nintendo mit einer Doppel-Direct nachgelegt. Abgesehen davon standen das Spiel der Stunde, beendete Projekte und mehr im Zentrum. Zum Schluss gibts dann noch zwei Reviews und drei Anspielberichte sowie die September-Neuerscheinungen. Nichts verpassen – Wochenrückblick lesen!

Nach der Gamescom-Absage hat Nintendo gleich eine Doppel-Direct abgehalten. Man stellte darin Partner und Indies ins Zentrum. Die wichtigsten Inhalte:

Bekanntlich soll Black Myth: Wukong (PS5, PC) auch noch für Xbox Series erscheinen. Das Spiel der Stunde soll gerüchteweise wegen Abstürzen noch auf seine Xbox-Version warten müssen. Medienberichte wollen hingegen von einer Exklusiv-Vereinbarung wissen. Hat also Sony die Finger im Spiel?

Der Entwickler von Visions of Mana (PS4, PS5, Xbox Series, PC), Ouka Studios, soll bereits am Ende sein. NetEase scheint keine Geduld zu haben, die Entwicklung für Square Enix war vermutlich gleich die letzte. Viele Jahre lang hielt sich Final Fantasy: Brave Exvius (Mobil), nun geht es mit der globalen Version jedoch zu Ende.

Eine weitere Preiserhöhung gab es für PlayStation 5 in Japan. Ob es auch hierzulande so weit kommt, ist nicht bekannt. Bei der CEDEC 2024 hat Bandai Namco ein Seminar zur Vielfalt für ein westliches Publikum abgehalten.

Eine aktuelle Neuankündigung für PCs und Konsolen ist We Harvest Shadows, eine Mischung aus Farming und Horror. Mitsamt Argonaut Games kehrt zudem Croc: Legend of the Gobbos zurück. Die nächste Retro-Mini-Konsole ist das Atari 7800+. Zu den aktuellen Neuerscheinungen zählt neben Astro Bot (PS5) (Link) ebenfalls Gundam Breaker 4 (PS4, PS5, Switch, PC) (Link).

In einem aktuellen Trailer nimmt uns The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom (Switch) in die Welt des Nichts mit. Daneben gibt es Gameplay sowie ein neues Artbook zu The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (Switch). Auch Metaphor: ReFantazio (PS4, PS5, Xbox Series, PC) erscheint noch diesen Herbst, hier erreichten uns gleich mehrere Videos (Link 1, Link 2). Im Dezember folgt schließlich noch Fairy Tail 2 (PS4, PS5, Switch, PC). Einen ausführlichen Gameplay-Einblick gewährte uns Clair Obscur: Expedition 33 (PS5, Xbox Series, PC).

Ein klassischer Charakter feiert in Super Mario Party Jamboree (Switch) ein Comeback. Die speziellen Kräfte standen bei Life is Strange: Double Exposure (PS5, Switch, Xbox Series, PC) im Zentrum und Directive 8020: A Dark Pictures Game (PS5, Xbox Series, PC) stellte sich erstmals richtig vor. Bevor Ace Attorney Investigations Collection (PS4, Switch, Xbox One, PC) nächste Woche erscheint, könnt ihr noch in eine Demo reinschauen. Ebenfalls noch im September gibt es einen Netzwerk-Test zu SYNDUALITY: Echo of Ada (PS5, Xbox Series, PC). Zu Halloween wird es gruslig mit Clock Tower: Rewind (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC), bunter und fröhlicher wird hingegen The Plucky Squire (PS5, Switch, Xbox Series, PC).

Bereits am Ende ist Blue Protocol (PS5, Xbox Series, PC), damit fällt die Veröffentlichung im Westen aus. Bald in den Free-to-play-Modus wechselt hingegen Foamstars (PS4, PS5). Auch einige Portierungen erwarten uns: So kommt Dragon Quest Monsters: Der dunkle Prinz auf PCs und Mobilgeräte und ebenso verliert Taiko no Tatsujin: Rhythm Festival seine Switch-Exklusivität, dafür erhält Guilty Gear: Strive noch eine Switch-Umsetzung. Das kommende September-Line-up für PlayStation Plus seht ihr hier.

Damit sind wir bei den beiden neuen Reviews von JPGAMES angelangt. Ein klassisches JRPG findet ihr mit Visions of Mana (PS4, PS5, Xbox Series, PC) (zum Testbericht). Dabei hat man neben den Stärken leider auch die Schwächen übernommen. Ebenfalls zweischneidig präsentiert sich Emio – Der lächelnde Mann: Famicom Detective Club (Switch) (zum Testbericht). Auch hier fühlt man sich in die Vergangenheit zurückversetzt, man orientiert sich an den über 30 Jahre alten Vorgängern.

Bei der Gamescom konnten wir unter anderem Crimson Desert (PS5, Xbox Series, PC) anspielen. Die Kämpfe konnten dabei einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Die offene Welt war hingegen noch nicht spielbar. Die Fortsetzung Kingdom Come: Deliverance II (PS5, Xbox Series, PC) erweitert den Vorgänger auf ganzer Linie, das digitale Böhmen ist riesig und sieht super aus. Zudem haben wir auch einen Blick auf das aktuelle Update von Genshin Impact (PS4, PS5, Xbox Series, PC, Mobil) geworfen.

Neuer Monat, neue Spiele! Ihr kennt es. In unseren Neuerscheinungen im September 2024 findet sich so einiges, zum Monatsende lockt dann der neue Zelda-Ableger.