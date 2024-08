Die dritte Preiserhöhung: Sony hebt den Preis der PlayStation 5 erneut an und erntet Kritik

Sony hebt den Preis der PlayStation 5 erneut an, allerdings vorerst nur in Japan. Wie man bekannt gibt, wird der Preis um stolze 13.000 Yen steigen. Das sind umgerechnet etwa 80 Euro und es trifft sowohl die Disc-Version als auch die PS5 Digital Edition.

Zum Launch kostete die Konsole (mit Laufwerk) in Japan 54.980 Yen – ab sofort werden es 79.980 Yen sein. Ihr seht, das sind mehr als 13.000 Yen Unterschied – denn es ist nicht die erste Preiserhöhung.

Schon 2022 zog man in nahezu allen Märkten kräftig an. 2023, mit der Einführung einer ersten Revision, wurde es noch ein bisschen teurer. Jetzt also die nächste Preiserhöhung. Sie wird in erster Linie dem schwachen Yen zugeschrieben.

Spekuliert wird auch, ob die Veröffentlichung von Black Myth: WuKong damit zu tun hat. Chinesen importieren aufgrund des schwachen Yen viele Konsolen aus Japan. Doch eine so schnelle Reaktion und Umsetzung scheint für einen Großkonzern eher unwahrscheinlich.

Kritik und PS5-Pro-Spekulation

Analyst David Gibson von MST Financial zeigt sich in einer ersten Reaktion bei Twitter irritiert: „Oh, das ist eine gute Idee, gerade dann, wenn der Yen stärker wird. Buchhalter haben das Sagen, also sind finanzielle Ziele wichtiger als der Aufbau einer installierten Basis“, schreibt er. Shawn Layden, ehemals Präsident und CEO von Sony Interactive Entertainment America, kann die Entscheidung offenbar auch nicht nachvollziehen. Er reagierte mit zwei grübelnden Emojis.

Alles wird teurer, ihr kennt das. Auch Zubehör wie der Dualsense, PlayStation Portal oder PlayStation VR2 werden in Japan neu etikettiert. 2023 hatte Sony die Preise von PlayStation Plus angepasst. Ob die aktuelle Preiserhöhung der Konsole in Japan auch in den Westen schwappt, bleibt abzuwarten.

Für den Markt in Japan wird auch spannend sein, wie sich die erwartete PlayStation 5 Pro jetzt preislich positioniert. Es wird derzeit spekuliert, dass Sony noch im September einen Livestream ausstrahlt, bei dem die PS5 Pro vorgestellt werden könnte. Anschließend könnte es bei der Tokyo Game Show ins Detail gehen.

Bildmaterial: Sony PlayStation