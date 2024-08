Plattformen und Publisher: Fans müssen sich mit Antworten zu Trails in the Sky the 1st gedulden

Das war gestern eine schöne Ankündigung für Trails-Fans. Vorausgesetzt, ihr habt nicht geblinzelt. Denn dann könntet ihr das kurze Video zu The Legend of Heroes: Trails in the Sky the 1st in der „Partner-Direct“ von Nintendo verpasst haben.

Nur wenige Sekunden war Nintendo diese Ankündigung wert. Anders bei der japanischen Direct, dort lief ein mehr als eine Minute langes Video zum Remake des Serienerstlings. Eine Frage blieb allerdings auch dort offen.

Wird Trails in the Sky the 1st auch für andere Plattformen außer Nintendo Switch erscheinen? Üblicherweise wissen wir das in Vergleichsfällen innerhalb weniger Minuten nach der Show, wenn die Publisher ihre Pressemeldungen folgen lassen und die Plattformen konkretisieren.

Doch Falcom ließ uns zappeln. Inzwischen liegt die Ankündigung (und ein neuer Trailer) von Falcom aber vor und dort ist nach wie vor nur von einer Veröffentlichung 2025 für Nintendo Switch die Rede. Andere Plattformen werden nicht genannt. Auch ein Vertriebspartner für den Westen nannte man nicht. NIS America hat sich noch nicht gemeldet.

Gematsu hakte noch nach. Eine Veröffentlichung für die Plattformen PlayStation und PC sei demnach derzeit „noch nicht entschieden“ – die Möglichkeit bestünde und falls diese Entscheidung getroffen würde, will man sie in einer Pressemitteilung bekannt geben.

Fast gleichlautend die Antwort zum westlichen Publisher. Auf diesen habe man sich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht festgelegt. Es bestehe demnach auch die Möglichkeit, dass Falcom den Vertrieb selbst übernehme.

Der neue Trailer:

via RPGSite, Gematsu, Bildmaterial: The Legend of Heroes: Trails in the Sky the 1st, Falcom