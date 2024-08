Da kriegt man Puls: Max präsentiert ihre neuen Fähigkeiten aus Life is Strange: Double Exposure

Der Gamescom-Trubel legt sich. Fans von Life is Strange haben es sicher mitbekommen, alle anderen können sich den neuen Trailer jetzt immer noch anschauen. Während des Xbox Broadcast feierte ein neues Video zu Life is Strange: Double Exposure sein Debüt in Köln.

Das Video gibt einen tieferen Einblick in die Kräfte, mit denen Max das übernatürliche Mysterium ihres neuen Abenteuers löst, welches im Zentrum des Spiels steht. Eine dieser Kräfte ist die Fähigkeit, zwischen zwei parallelen Zeitlinien zu wechseln.

Neu ist auch die Fähigkeit Puls. Dazu erläutert Square Enix: „Mit einem Puls kann Max in die andere Zeitlinie sehen, bevor sie wechselt, denn Gefahren lauern nicht nur in einer Zeitlinie. Durch einen Puls kann Max auch Unterhaltungen auf der anderen Seite belauschen, was für eine übernatürliche Amateurdetektivin perfekt ist.“

Um den Mord an ihrer Freundin Safi aufzuklären, wird Max Caulfield beide Fähigkeiten benötigen. Sie findet ihre Freundin tot im Schnee, offensichtlich ermordet. Das veranlasst sie, erstmals seit Jahren wieder zu versuchen, die Zeit zurückzudrehen. Stattdessen öffnet sie eine parallele Zeitlinie, in der Safi noch lebt.

Natürlich kommen auch die sozialen Dynamiken des Campus nicht zu kurz, welche die Caledon-Universität zu bieten hat. In all das können Fans ab dem 15. Oktober eintauchen. Dann sind die Kapitel 1 und 2 für Vorbesteller der Ultimate Edition spielbar. Alle anderen warten bis zum 29. Oktober 2024. Life is Strange: Double Exposure erscheint für PCs, PS5 und Xbox Series. Die Switch-Version soll folgen.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Life is Strange: Double Exposure, Square Enix, Deck Nine Games