Cozy – und erschreckend: Dieses Indie-Game verknüpft Farming und Horror in First-Person

Entwickler David Wehle hat sein neues Projekt We Harvest Shadows offiziell angekündigt. David Wehle zeichnete sich bisher für das im September 2017 erschienene Indie-Abenteuer The First Tree verantwortlich und ist alleiniger Entwickler von We Harvest Shadows.

Bei We Harvest Shadows handelt es sich um ein spannendes Horror-Drama aus der Ego-Perspektive, welches Farming-Elemente mit nervenaufreibenden Horror-Elementen verbinden möchte.

„We Harvest Shadows ist ein Spielerlebnis der besonderen Art. Es ist entspannend und doch erschreckend. Es ist schön und doch hässlich. Es ist die Art von Erfahrung, die einen noch Jahre nach dem Abspann nicht loslässt“, verspricht Wehle.

Dunkle Mächte bedrohen die Farm

Neben für Farming-Games typischen Arbeiten wie beispielsweise Reparaturen an den Gebäuden, Anbauarbeiten und die Erweiterung des Farmgeländes erwartet uns hier, speziell bei Einbruch der Dunkelheit, ein gänzlich anderes Spielerlebnis.

Denn in der Nacht werden wir von furchteinflößenden Kreaturen bedroht. Schaffen wir es, unsere Farm gegen die Mächte der Dunkelheit zu verteidigen? Das Geheimnis von Garretts Leben setzt ihr anhand von Rückblenden, Sprachaufnahmen und Tagebucheinträgen zusammen.

Der Titel soll vorerst exklusiv für PC-Steam erscheinen. Zu einem späteren Zeitpunkt sollen Versionen für noch nicht näher genannte Konsolen folgen. Die Steam-Seite zu We Harvest Shadows ist bereits online, dort findet ihr einige weitere Details und könnt den Titel auf eure Wunschliste packen.

