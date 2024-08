Trails in the Sky the 1st: Remake zum JRPG-Klassiker zwischen Tür und Angel angekündigt

Wenn man kurz unaufmerksam war, hätte man es auch ganz einfach verpassen können. Dabei gestaltete sich diese Ankündigung im Rahmen des jüngsten Nintendo Direct Partner Showcase als waschechte Überraschung für JRPG-Enthusiasten.

In einem Schnelldurchlauf zu bald erscheinenden Neuankündigungen für Nintendo Switch, präsentierten Nihon Falcom und Nintendo The Legend of Heroes: Trails in the Sky the 1st.

Dabei handelt es sich offenbar nicht nur um eine Portierung für die Hybridkonsole, sondern um ein waschechtes Remake. Was für eine großartige Ankündigung für Fans der Reihe und vor allem für alle, die es noch werden wollen!

Auf ein Remake deutet jedenfalls der merklich überarbeitete Grafikstil hin, der mit der Kopffüßler-Optik des Originals von 2004 nichts mehr am Hut hat und sich stattdessen an moderneren Ablegern anlehnt.

Weitere Informationen stehen aus. Die ersten – äußerst knappen – Eindrücke deuten ebenso auf ein überarbeitetes Kampfsystem hin, das bleibt bis dato aber Spekulation. Fest steht: Trails in the Sky the 1st soll 2025 für Nintendo Switch erscheinen.

Trails in the Sky the 1st (ab 50:33)

Bildmaterial: Nintendo