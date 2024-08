Remaster Project: Fans von „Tales of“ dürfen sich über noch mehr Neuauflagen freuen

Bandai Namco nutzte die gestrige Direct-Bühne, um Tales of Graces f Remastered anzukündigen – wir berichteten. Damit aber nicht genug: Wie Yusuke Tomizawa – seines Zeichens General Producer von Tales of – in einer Videobotschaft erklärt, dürfen wir künftig mit weiteren Neuauflagen rechnen.

In der Videobotschaft spricht Tomizawa seinen Dank an die Fans aus, die der bald 30-jährigen Serie die Treue halten. Mit dem sogenannten „Remastered Project“ ziele man darauf ab, ältere „Tales of“-Titel auf eine Weise zurückzubringen, die sowohl alten als auch neuen SpielerInnen Spaß bereite.

In den aufgefrischten Versionen werden bestimmte „Quality of Life“-Anpassungen vorgenommen, um das Gameplay flüssiger und komfortabler zu gestalten. Tales of Graces f Remastered wird etwa mit Funktionen wie automatischem Speichern, verschiedenen Skip-Optionen und Ein-/Aus-Schalter für Begegnungen mit Feinden aufwarten.

Abgesehen vom Remastered Project wird auf der offiziellen Website zum 30. Jubiläum der „Tales of“-Serie übrigens auch etwas als „Coming Soon“ aufgeführt – weitere Ankündigungen in der absehbaren Zukunft sind also nicht unwahrscheinlich.

Dass Bandai Namco weitere Neuauflagen zur Serie plant, war sicherlich kein Geheimnis. Zunächst gingen Fans davon aus, dass Tales of Xillia folgen würde. Erstmal geht aber die erweiterte Version von „Graces f“ am 17. Januar für Nintendo Switch, PlayStation, Xbox und PC-Steam an den Start.

Die Videobotschaft:

via Automaton Media, Bildmaterial: Tales of Graces f Remastered, Bandai Namco, TOSE