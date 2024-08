Switch-zeitexklusiv: Star Overdrive will Breath of the Wild auf dem Hoverboard den Tribut zollen

Das italienische Entwicklerstudio Caracal Games und Publisher Dear Villagers haben Star Overdrive angekündigt. Das Action-Adventure mit Sci-Fi-Setting und offener Welt wird zeitexklusiv Anfang 2025 für Nintendo Switch erscheinen.

Entwickler Caracal sieht sich inspiriert vom emergenten Gameplay und der Freiheit von Zelda: Breath of the Wild, der man Tribut zollen will. Mit dem Hoverboard-Fahren gibt es aber eine ganz eigene Gameplay-Mechanik. „Eine Zelda-BOTW-Hommage mit einem Sci-Fi-Twist auf Indie-Niveau“, sei das Ziel.

„Wir sind stolz darauf, dass wir Star Overdrive endlich zum Leben erwecken können. Als große Fans von The Legend of Zelda: Breath of the Wild haben wir unser Bestes gegeben, um das, was wir daran geliebt haben, einzufangen und es zu unserem eigenen zu machen. Wir hoffen wirklich, dass andere Fans unsere Bemühungen zu schätzen wissen und unterstützen werden“, sagt Tommaso von Caracal Games.

So führt man uns in die Welt ein: „Nachdem du ein mysteriöses Notsignal empfangen hast, begibst du dich auf ein waghalsiges Abenteuer durch eine fremde Welt und entdeckst Geheimnisse, die in ihren Tiefen verborgen sind.

Mit deinem stylischen Hoverboard durchquerst du atemberaubende Landschaften voller außerirdischer Strukturen, von glühendem Sand bis hin zu wogenden Gewässern, die deine Geschicklichkeit auf eine harte Probe stellen.“

Der erste Trailer:

Bildmaterial: Star Overdrive, Caracal Games, Dear Villagers