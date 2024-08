Länger dabei als die meisten: Super Mario Party Jamboree verhilft Pauline zum Comeback

Momentan fällt es schwer, sich als Nintendo-Fan von Zelda: Echoes of Wisdom abzuwenden. Aber in den nächsten Monaten erscheinen noch mehr Nintendo-Spiele und eines davon ist Super Mario Party Jamboree, für das sich Nintendo einiges vorgenommen hat.

Mit einem neuen Video stellte man Pauline als spielbaren Charakter im Party-Spaß vor. Ein durchaus besonderer Auftritt. Ihr kennt Pauline sehr wahrscheinlich von Super Mario Odyssey, doch davor hatte sie eine jahrelange Durststrecke.

Dabei war sie zu Beginn der Super-Mario-Karriere wohl einer der bekanntesten Charaktere neben Donkey Kong und eben Super Mario. Sie war die Frau, die Mario im Arcade-Abenteuer Donkey Kong vor dem Affen retten musste, als dieser noch „Bösewicht“ war.

Weitere Auftritte hatte Pauline, die anfangs nur „Lady“ hieß, als Mario noch „Jumpman“ genannt wurde, auf Game & Watch, dem Game Boy und viel später in der Reihe Mario vs. Donkey Kong.

Spielbar war sie unter anderem in Mario Tennis Aces – ihr spielbares Debüt nach 38 Jahren – sowie Mario Kart Tour und im Rahmen der DLC-Erweiterung in Mario Kart 8 Deluxe. Überschaubar, angesichts der langen Historie von Super Mario. In Super Mario Odyssey hat sie es dann zur Bürgermeisterin von New Donk City geschafft.

Super Mario Jamboree erscheint am 17. Oktober für Nintendo Switch. Euch erwarten auf den unterschiedlichen Spielbrettern über 100 Minispiele. Und zahlreiche Vorbestellerboni, die ihr euch hier ansehen könnt.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Super Mario Party Jamboree, Nintendo