Bis zum Wäschekorb: Im Date-Simulator Date Everything könnt ihr buchstäblich alles daten

Team17 durfte bei der Doppel-Direct am Dienstag Date (Alliteration beabsichtigt) Everything vorstellen. Mit dem 24. Oktober hatte man einen konkreten Termin im Gepäck, der neben Nintendo Switch auch für PCs, PlayStation und Xbox gilt.

In dem Sandbox-Dating-Simulator könnt ihr buchstäblich alles in eurem Haus daten. Für zusätzlichen Sexappeal sorgen Stimmen von Felicia Day (Supernatural, The Magicians), Johnny Yong Bosch (Bleach, Mighty Morphin‘ Power Rangers), Grey DeLisle (Scooby-Doo, The Last Airbender) und viele mehr!

Man führt ein: „Date Everything lässt die Spieler eine Welt erkunden, in der selbst die gewöhnlichsten Gegenstände romantisches Potenzial besitzen. Ausgestattet mit einer Dateviator-Brille können die Spieler mit allem, vom Wäschekorb bis zur Luft selbst, chatten und dabei einzigartige Persönlichkeiten und Ergebnisse entdecken.“

Etwa 100 Wäschekörbe und andere Gegenstände könnt ihr treffen und mit ihnen Romanzen eingehen. Klingt das spannend? Dann freut euch auf mehrere Endings, die euch erwarten.

Angefangen hat Date Everything übrigens als Spaßprojekt. Die drei Gründer von Entwickler Sassy Chap Games sind Synchronsprecher und wollten offensichtlich ein bisschen (mit ihren Stimmen) experimentieren.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Date Everything, Team17, Sassy Chap Games